Johann Zarco zog Q2-Ticket mit neuer Werks-Honda

Der in der WM-Tabelle bestplatzierte Honda-Pilot wurde von den Japanern für das MotoGP-Zeittraining in Motegi mit ebenbürtigem Werksmaterial ausgestattet. Johann Zarco bedankte sich und fuhr direkt ins Q2.

Was vor nicht langer Zeit als höchst unwahrscheinlich galt, wurde in Motegi Realität: Johann Zarco, der als Zehnter direkt in das zweite Qualifying geschafft hatte, war nach einer Stunde nur drittbester Pilot der Honda RC213. Auch wenn die Zeitabstände im Mobility Resort besonders gering sind, sowohl Luca Marini (6.) als auch Joan Mir (4.) waren schneller. Selbst der langsamste der fünf Honda-Vertreter, Wildcard-Pilot Taka Nakagami verlor als 21. nur eine glatte Sekunde auf die Bestzeit.

LCR-Aushängeschild Zarco hatte das freie Training mit 0,642 sec Rückstand und Rang 13 abgeschlossen. Die Mission einer Verbesserung am Nachmittag erfüllte der Franzose, wenn auch nur knapp, mit Bravour. Erst in der letzten Runde der Session gelang der Einzug mit einem Plus auf Aldeguer von 0,008 sec.

Für Johann Zarco war es ein ganz besonderer Nachmittag. Der Franzose berichtete von einer bedeutenden Belohnung: «Honda hat mir für das Zeittraining ein neues Motorrad in die Box gestellt. Es war das erste Mal, dass ich diese Version fahren konnte. Ich möchte nicht zu sehr in technische Details gehen, aber mein erster Eindruck ist großartig.»

Zarco weiter: «Es ist ganz anders als das, was ich kenne, und es war nicht einfach, eine Grundabstimmung für mich zu finden. Aber dennoch hat es sich auch so schon besser angefühlt. Bereits im ersten Schuss ist es für mich eine Verbesserung.»

Der LCR-Pilot, der auch 2026 und 2027 für Honda am Start stehen wird, bestätigte den Einsatz eines neuen Chassis inklusive der schon mehrfach getesteten Karbonschwinge und fügte hinzu: «Wir sehen, dass dieses Motorrad nun so viel Potenzial hat, um an der Spitze mitzuhalten. Das bestätigen auch die Werksfahrer, deren Gefühl ebenfalls sehr gut. Sie hatten bislang mehr Zeit um sich auf das Bike zu adaptieren, und ich denke, wenn ich mehr Runden damit drehe – dann werde ich auch noch zulegen können.»

«Ich bin sehr glücklich, dass ich es damit in der letzten Runde noch ins Q2 geschafft habe. Ich habe meine Bestzeit gefahren, als der weiche Hinterreifen in der dritten Runde war und schon gerutscht ist – und doch hat es geklappt. Es ist so gut zu sehen, dass drei Honda schon jetzt im zweiten Qualifying sind», so Zarco nach einem erfolgreichen Auftakt für Motegi-Hausherr Honda.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Motegi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller & Franco Morbidelli © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Der Unfall von Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der Unfall von Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (26. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:43,193 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,136 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,167

4. Joan Mir (E), Honda, 0,168

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,198

6. Luca Marini (I), Honda, +0,310

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,346

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,401

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,473

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,541

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,549

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,550

13. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,591

14. Ai Ogura (J), Aprilia, + 0,591

15. Alex Marquez (E), Ducati, +0,591

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,635

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,718

19. Alex Rins (E), Yamaha, +0,820

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

21. Taka Nakagami (J), Honda, +1,009

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,461

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,608

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (26. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:44,857 min

2. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,093 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,102

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,271

5. Luca Marini (I), Honda, +0,302

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,305

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,343

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,370

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,421

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,500

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,515

12. Joan Mir (E), Honda, +0,566

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,642

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,643

15. Alex Márquez (E), Ducati, +0,643

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,660

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,874

19. Brad Binder (ZA), KTM, +0,893

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,902

21. Maverick Vinales (E), KTM, +0,960

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,008

23. Enea Bastianini (I), KTM, +1,009



