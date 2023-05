Dieter Braun: Erinnerungen an Monza-Katastrophe 1973

Jarno Saarinen trat damals auch beim nicht zur WM zählen Rennen in Daytona an

Ölspur oder Kolbenklemmer? Was verursachte vor genau 50 Jahren am 20. Mai 1973 den verhängnisvollen Unfall in Monza, der zum Tod von Saarinen und Pasolini führte? Dieter Braun (80) erinnert sich an alle Details.

Die Monza-Katastrophe beim Gran Premio delle Nazione 1973 im 250-ccm-WM-Lauf im Königlichen Park von Monza rufen auch beim zweifachen Motorrad-Weltmeister Dieter Braun (80) noch heftige Erinnerungen wach. Der Schwabe führte damals das 250er-Rennen an und hat seine eigenen Ansichten zur Diskussion, ob damals ein Kolbenklemmer oder ein Ölfleck die Ursache des grausamen Massensturzes mit insgesamt 14 GP-Piloten gewesen sei. «Nicht nur, sondern auch. 'Non solum sed etiam', würde ich sagen, wenn mich meine spärlichen Latein-Kenntnisse nicht im Stich lassen. Damit will ich sagen, dass eventuell das Öl und das Blockieren des Motors zusammengewirkt haben.»

«Im vorausgegangenen 350-ccm-WM-Rennen war ich zunächst im Spitzenpulk, der bestand aus Agostini, Pasolini, Länsivuori; mit circa 30 Metern Abstand folgte meine Gruppe mit Kent Andersson und John Dodds», erinnert sich der deutsche Ex-Weltmeister. «Die gefährliche High-Speed-Kurve ‘Curva Grande' am Ende der Zielgeraden war damals ohne Schikane für die Spitzengruppe eine Vollgaskurve, aber nur unter optimalen Bedingungen. Bei Halbzeit des Rennens bemerkte ich, dass meine Yamaha in besagter Kurve hinten total unruhig lag, worauf ich an dieser Stelle ein wenig mit gebremstem Schaum fuhr.»

Braun weiter: «Ich konnte eine Kampfgruppe also nicht mehr halten und rutschte somit auf den siebten Platz ab. Nach dem 350-ccm-Rennen sah ich an der Benelli von Walter Villa, dass die Hochschulter-Felge randvoll mit Öl gefüllt war, was mir auch die dunkle Spur auf der Ideallinie erklärte. Er könnte also die Ölspur gelegt haben. Des Weiteren fehlten an meinem Hinterreifen ganze Profilblöcke, was sich anfühlte, als wäre das Hinterrad nicht ausgewuchtet gewesen. Slicks waren ja damals noch nicht im Einsatz, sie kamen erst 1976... Die mögliche Ursache bei meinem Hinterreifenproblem war wahrscheinlich, dass durch den starken Schlupf bei hoher Geschwindigkeit die Reifentemperatur zu hoch wurde. Ich habe jedoch nach dem Crash von inoffizieller Seite erfahren, dass die Harley Davidson von Renzo Pasolini festging. Das ist meines Erachtens die Ursache von dem Horror-Crash. Die Harley-Davidson-Motorräder, die von Aermacchi abstammten, sind immer schon häufiger festgegangen als die Yamaha. Aber wir fuhren zu dieser Zeit zum Grossteil mit Zweitaktern – und deshalb war das Festgehen oft eine Sturzursache. Deshalb bin ich mit 99,9-prozentiger Sicherheit davon überzeugt, dass der Massensturz durch einen Kolbenklemmer an der Harley von Pasolini ausgelöst worden ist.»

«In einer so schnellen Kurve wie der 'Curva Grande stand ja ein Rennmotorrad nach einem Kolbenklemmer nicht sofort quer, sondern der Wind stabilisierte das Motorrad so, dass es es hinten etwas langsamer ausbrach und ins Rutschen kam. In einer Erste-Gang-Kurve bist du nach einem festgehenden Kolben viel blitzartiger abgestiegen wie der 220 km/h schnellen Curva Grande.»

«Die Erinnerung an dieses Bild ist heute noch genau in meinem Kopf präsent», versichert Dieter Braun, der als Privatfahrer 1970 die 125er-WM (auf einer Ex-Anscheidt-Suzuki) und 1973 die 250er-WM (auf Yamaha) gewann. «Immer noch sehe ich den Australier John Dodds, wie er wild gestikulierend Richtung Start/Ziel gerannt kam und dadurch mich als Führenden auf die Katastrophe aufmerksam gemacht hat.»

Ergänzung des 14-fachen-GP-Siegers Dieter Braun: «Das nächste Mal unterhalten wir uns lieber wieder über andere Themen, die angenehmere Erinnerungen mit sich bringen.»