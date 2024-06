«Bin in die Mauer gekracht» – Lena Kemmer hatte Glück

Die Premiere der Motorrad-Frauen-WM wurde von mehreren Unfällen überschattet, Lena Kemmer kam mit dem Schrecken davon. Die Deutsche Lucy Michel preschte im ersten Rennen in Misano in die Top-10.

Der sehr schwere Unfall von Mia Rusthen ließ niemanden im SBK-Paddock in Misano ungerührt. Unsere Gedanken sind bei der jungen Norwegerin, die mit ihrem heftigen Crash in Kurve 16 für den Abbruch des ersten WM-Laufs nur für Frauen in der Geschichte des Rundstreckenrennsports sorgte.

Weil die Erstversorgung von Mia lange dauerte, bis sie transportfähig war, wurde das Rennen über dann nur noch fünf Runden nicht direkt im Anschluss neu gestartet, sondern erst am Nachmittag.

Die Österreicherin Lena Kemmer hatte sich im 26 Teilnehmer starken Feld für Startplatz 13 qualifiziert und stand bei Neustart auf Grid-Position 12. Als die Ampeln auf Grün schalteten, kam sie nur wenige Meter weit – dann krachte es.

«Das ist blöd hergegangen», erzählte die 20-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin von ganz rechts gestartet, was auf dieser Rennstrecke etwas ungünstig ist. Ich wollte nach links, fuhr nach links, und eine andere Fahrerin, die hinter mir besser gestartet ist, wollte im gleichen Moment nach rechts. Wir haben uns in der Mitte getroffen, mich hat es erwischt, ich bin auf der Geraden gestürzt und in die Boxenmauer eingeschlagen. Das Moped ist nicht so tragisch kaputt und mir geht es auch gut, es ist nichts passiert. Es waren nur das vordere Windschild und die Fußraste hin, das war ein blöder Fehler von mir – ein Rennunfall. Unfälle wie der von Mia muss man ausblenden, das muss man als Rennfahrer können. Es passiert oft genug etwas, leider hat es die Mia getroffen.»

Lucy Michel, von Startplatz 9 ins Rennen gegangen, kam auf dem gleichen Platz ins Ziel, zu Rang 7 fehlten der Sächsin aber nur gut 4/10 sec. «Ich ärgere mich eher, ein Platz weiter vorne wäre auf jeden Fall möglich gewesen», hielt sie fest. «Aber ich habe leider am Ende Reifengrip verloren, weil ich relativ klein bin und deshalb viel auf der Flanke fahre. Es war in dem Moment nicht mehr drin, ich bin gerutscht und gerutscht.»

Zum Abbruch des ersten Rennversuchs meinte sie: «Das ist krass, so etwas zu erfahren, dass so ein Unfall passiert ist. Aber wenn man fährt, dann denkt man an nichts anderes. Ich drück der Mia auf jeden Fall die Daumen.»