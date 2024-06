Lena Kemmer (20) kritisch: «Ich bin selbst schuld»

Bei ihrem Sturz im ersten Rennen in Misano am Samstag hatte Lena Kemmer viel Glück. Mit Rang 11 im zweiten Lauf bewies die Österreicherin, dass sie in der neuen Motorrad-Weltmeisterschaft für Frauen mithalten kann.

Die Premiere der Weltmeisterschaft für Frauen auf der Rundstrecke in Misano wurde überschattet vom schweren Unfall der Norwegerin Mia Rusthen am Samstag. Weil ihre Erstversorgung lange dauerte, bis sie transportfähig war, wurde das Rennen über dann nur noch fünf Runden nicht direkt im Anschluss neu gestartet, sondern erst am Nachmittag.

Lena Kemmer hatte beim Neustart deutlich mehr Glück als Mia, als sich ihre Linie direkt nach dem Start mit einer Konkurrentin kreuzte, die Österreicherin stürzte und in die Boxenmauer krachte. An ihrer Yamaha R7 gab es nur Kleinigkeiten zu reparieren, die 20-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Kemmer stand im zweiten Rennen auf Startplatz 12, kam aber lediglich als 18. aus der ersten Runde. «Das Starten und die erste Runde muss ich grundsätzlich ein bisschen üben», räumte sie ein. «Ich bin ganz rechts gestartet, war damit in der ersten Kurve innen und mir sind einige außen vorbeigefahren, die dann in der nächsten Kurve innen waren, während ich außen fuhr. Sonst war das Rennen aber ganz gut.»

Für Lena ging es schrittweise nach vorne, im Ziel lag sie nach 12 Runden auf Platz 11, allerdings 47 sec hinter Doppel-Siegerin Maria Herrera. «Mit meinen Rundenzeiten hätte ich auch eine Gruppe weiter vorne mithalten können», meinte die Steirerin, die dann um Platz 7 gekämpft hätte. «Aber das ist halt so, ich bin selbst schuld, dass ich die erste Runde vergeigt habe. Ich hatte eine schnellere Pace als alle, die ich überholt habe.»

In Misano hat sich gezeigt, dass wir derzeit eine Zweiklassengesellschaft mit Herrera, Carrasco, Sanchez, Neila und Ponziani an der Spitze sowie dem Rest erleben. Für Kemmer keine Überraschung: «Mit der Sara Sanchez, Beatriz Neila und Roberta Ponziani bin ich voriges Jahr in der Europameisterschaft gefahren, da hat man gesehen, dass diese Gruppe mit zwei weiteren, die aufgehört haben, richtig Zug gemacht haben. Sie haben sich in der EM intensiv auf die WM vorbereitet. Es war zu erwarten, dass es genau diese Gruppe sein wird.»

Mit fünf Punkten liegt Kemmer in der Gesamtwertung nach 2 von 12 Rennen auf dem 13. Gesamtrang, Mitte Juli geht es in Donington Park/England weiter.