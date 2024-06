Mia Rusthen transportfähig: Am Samstag in die Heimat

Es ist nur ein kleiner Schritt in der Genesung, aber ein wichtiger. Die beim Auftakt der Frauen-Weltmeisterschaft schwer gestürzte Mia Rusthen kann nach Norwegen verlegt werden. Ihr Zustand ist aber weiter ungewiss.

Neue Informationen über den Gesundheitszustand von Mia Rusthen liegen im Moment nicht vor. Dass die Norwegerin am sechsten Tag nach ihrem verhängnisvollen Sturz im ersten Rennen der Women's Circuit Racing World Championship in Misano ausreichend stabil ist, um in ihre Heimat transportiert zu werden, ist insofern ermutigend.

Die Rückkehr der 22-Jährigen in ihre Heimat ist für Samstag vorgesehen. In welcher Klinik die Weiterbehandlung erfolgen wird, ist nicht bekannt. Rusthen stammt aus der Ortschaft Drøbak mit etwa 13.000 Einwohnern. In der 35 km entfernten Hauptstadt Oslo gibt es entsprechend spezialisierte Krankenhäuser.

In der Bufalini Klinik in Cesena wurde Mia im künstlichen Koma gehalten und operiert. Dabei wurde der Druck im Inneren des Kopfes reduziert bzw. stabilisiert sowie ein Blutgerinnsel entfernt. Die bevorstehende Rückreise sollte nicht zur Annahme verleiten, dass die Norwegerin über den Berg ist. Es ist nach wie vor zu früh, um eine Prognose zu stellen.