Kegums-1: Tom Vialle (KTM) siegt, Geerts stürzt

WM Leader Tom Vialle setzt sich in der WM weiter ab

3. Lauf der Motocross-WM in Kegums (Lettland): Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) den ersten Lauf der MX2-Klasse in Kegums bei hochsommerlichen Temperaturen. Jago Geerts (Yamaha) stürzte zweimal heftig und kam über Rang 16 nicht hinaus.

Mathys Boisramé qualifizierte sich in der Trainingssession für die Pole-Position vor Roan van de Moosdijk und Jed Beaton. Tom Vialle qualifizierte sich auf P7, Jago Geerts auf Rang 8. Thomas Kjer Olsen hatte sich im Training das Schulterblatt verletzt und muss Schadensbegrenzung betreiben. GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder qualifizierte sich auf P18, rangierte im Rennen außerhalb der Punkteränge und beendete das Rennen nicht. Jeremy Sydow startete wegen seiner langwierigen Erkrankung in Kegums nicht.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Kegums-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Jago Geerts und Roan van de Moosdijk.



Noch 28 Min:

Vialle führt vor Geerts, van de Moosdijk, Fernandez, Olsen, Renaux, Watson und Rubini. Längenfelder rangiert auf P21.



Noch 25 Min:

Drama für Geerts! Der Belgier stürzt auf Rang 2 liegend mit hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve! Er fällt auf P9 zurück.



Noch 24 Min:

Vialle führt vor van de Moosdijk, Fernandez, Hofer, Olsen, Renaux und Watson.



Noch 22 Min:

Ruben Fernandez stürzt auf Rang 3 liegend. Er kommt von der Strecke ab und kracht gegen Teile der Streckenbegrenzung.



Noch 20 Min:

Längenfelder ist auf P26 zurückgefallen.



Noch 17 Min:

Jago Geerts stürzt erneut und fällt weiter zurück. Der Belgier springt zu kurz, fliegt über den Lenker ab und schlägt hart am Boden auf. Geerts fällt auf P22 zurück.



Noch 14 Min:

Simon Längenfelder rangiert auf P25.



Noch 9 Min:

Fernandez geht an Boisramé vorbei auf P3!



Noch 6 Min:

Vialle hat seinen Vorsprung auf 7 Sekunden ausgebaut. Simon Längenfelder ist ausgeschieden.



Letzte Runde:

Tom Vialle gewinnt den ersten Lauf vor Roan van de Moosdijk und Ruben Fernandez. Jago Geerts erreicht das Ziel nur auf P16.

Ergebnis MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

3. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

4. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

5. René Hofer (AUT), KTM

6. Ben Watson (GBR), Yamaha

7. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

8. Alvin Östlund (SWE), Honda

9. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

10. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

11. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

...

15. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

16. Jago Geerts (BEL), Yamaha

...

29. (DNF) Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas