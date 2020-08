Am Sonntag: WM-Liveübertragungen von Kegums-1

Wegen der Zeitverschiebung von einer Stunde beginnen die Rennen am Sonntag bereits 11 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Die Qualifikationstrainings am Vormittag können frei empfangen werden.

Am Sonntag, dem 9. August, findet die Motocross-WM im lettischen Kegums ihre Fortsetzung. Alle Rennen von Kegums-1 können über den Livestream von MXGP-TV sowie über Eurosport 2 verfolgt werden.

Die lokale Zeit in Lettland ist eine Stunde vor der mitteleuropäischen Sommerzeit. Die Trainings-Sessions am Vormittag können frei empfangen werden. Die Rennen (ab 11 Uhr MESZ) stehen für die Abonnenten von MXGP-TV.com zur Verfügung. Außerdem gibt es ein kostenloses Livetiming.

Die Fans aus der Schweiz hoffen, dass Vizeweltmeister und Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer in der WM aufholt. Derzeit rangiert der Bülacher auf Gesamtrang 9. Arnaud Tonus rangiert punktgleich mit Henry Jacobi und Brian Bogers auf Rang 16. Henry Jacobi hatte beim zweiten Lauf in Valkenswaard Pech. Doch der Thüringer hatte bei seinem MXGP-Debüt in Matterley Basin gezeigt, dass er auch in der MXGP-Premiumliga ein Top-10-Fahrer sein kann.

In der MX2-Klasse ruhen die deutschen Hoffnungen allein auf GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder. Jeremy Sydow, der in den ersten beiden Rennen des Jahres ausgezeichnete Leistungen abgeliefert hatte, rangiert nach zwei Läufen in den Top-10. Leider kann der Chemnitzer GasGas-Werksfahrer nach seiner langwierigen Erkrankung noch nicht wieder am Startgatter stehen.

MXGP-TV-Livestream, Angaben in MESZ

08:25 - MX2 Trainings-Session

09:25 - MXGP Trainings-Session

MXGP-TV-Livestream und Eurosport 2

11:00 - MX2 Lauf 1

12:00 - MXGP Lauf 1

14:00 - MX2 Lauf 2

15:00 - MXGP Lauf 2

WM-Stand nach Runde 2, MXGP:

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 94

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 85, (-9)

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 68, (-26)

4. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 60, (-34)

5. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 58, (-36)

6. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 56, (-38)

7. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 53, (-41)

8. Jorge Prado (ESP), KTM, 47, (-47)

9. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 42, (-52)

10. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 39, (-55)

...

14. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 23, (-71)

15. Brian Bogers (NED), KTM, 23, (-71)

16. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha, 23. (-71)

...

25 Valentin Guillod (SUI), Honda, 5, (-89)

WM-Stand nach Runde 2, MX2:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 87

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 82, (-5)

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 74, (-13)

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 61, (-26)

5. René Hofer (AUT), KTM, 53, (-34)

6. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki, 52, (-35)

7. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna, 51, (-36)

8. Ben Watson (GBR), Yamaha, 48 (-39)

9. Conrad Mewse (GBR), KTM, 48, (-39)

10. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35, (-52)

...

17. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 16, (-71)