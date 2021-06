WM-Start in Russland ohne Qualifikationsrennen

Am Sonntag beginnt im russischen Orlyonok die Motocross-WM 2021. Wie im letzten Jahr wird der Grand-Prix als Eintagesveranstaltung mit nur jeweils einem Zeittraining pro Klasse am Sonntagmorgen ausgetragen.

Am kommenden Sonntag beginnt an der russischen Schwarzmeerküste die Motocross-WM 2021. Die Qualifikationsrennen, die im letzten Jahr wegen der Corona-Situation abgeschafft wurden, finden auch weiterhin nicht statt.

Am Samstag eines Grand-Prix-Wochenendes werden die Support-Rennen ausgetragen und nur am Sonntag treten die WM-Protagonisten an. In einer Trainings-Sessions pro Klasse am Sonntag-Morgen werden die Startplätze für die Wertungsläufe ermittelt.

Der Kalender für diese Saison ist weiterhin provisorisch. Die Austragungsorte und Termine von Frankreich und Argentinien sind noch nicht fix, aber immerhin geht es nun nach 6 Monaten Rennpause wieder mit dem regulären Wettkampfprogramm los.

Serienvermarkter Infront Moto Racing hat die Zeit genutzt, um sein Medienangebot zu verbessern. Das Portal www.mxgp-tv.com wurde neu aufgesetzt und weitgehend modernisiert.

Wir können uns nun auf eine spannende Saison freuen. In der MX2-Klasse treten in Russland nur 28 Fahrer an, in der MXGP-Klasse 29. Die beiden Titelverteidiger sowie die meisten Favoriten sind fit und es gibt nur wenige Fragezeichen oder gar Ausfälle. In der MXGP ist es KTM-Werksfahrer Antonio Cairoli, der sich vor einer Woche eine Schürfwunde an der Hand zugezogen hatte und sein einziges Vorsaisonrennen in Italien vorzeitig beenden musste. In der MX2-Klasse ist es der belgische Vizeweltmeister und Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der sich in Ernée eine Bänderverletzung am Knie zugezogen hatte. Am Startgatter fehlen wird der Niederländer Bas Vaessen, der sich in England eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen hat.

So können die Rennen in Orlyonok live Verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Orlonyok (MESZ):

Samstag, 12.6.2021:

10.00 - Studio Show mit Paul Malin

Sonntag, 13.6.2021:

08:15 - Zeittraining MX2

09:15 - Zeittraining MXGP

11:00 - MX2 Lauf 1

12:00 - MXGP Lauf 1

14:00 - MX2 Lauf 2

15:00 - MXGP Lauf 2