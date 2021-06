René Hofer (KTM): Holeshot und feste Arme

Im zweiten Lauf von Orlyonok war Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer klar auf Podiumskurs, als er von Ruben Fernandez (Honda) unsanft vom Bike geholt wurde. Trotzdem ist Hofer zuversichtlich.

Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer, der aufgrund einer Schulter- und Oberarmverletzung sein Rookie-Jahr 2020 vorzeitig beenden musste, absolvierte in Russland erst seinen vierten Grand Prix. Mit einem 5-4-Ergebnis beendete er den Saisonauftakt an der Schwarzmeerküste auf Gesamtrang 5.

Nach fast einem Jahr ohne Grand-Prix-Einsätze katapultierte sich Hofer im zweiten Lauf zum 'holeshot'. Zunächst fiel er auf Rang 3 hinter Titelverteidiger Tom Vialle und den gut aufgelegten Ruben Fernandez zurück, erbte aber Rang 2, nachdem Fernandez zu Boden ging. Das Tempo von Mathys Boisramé (Kawasaki) konnte er nicht mitgehen. Rang 3 vor Augen, griff ihn kurz vor Schluss des zweiten Laufes Ruben Fernandez mit einem aggressiven U¨berholmano¨ver an, so dass der Österreicher stürzte. Hofer rappelte sich schnell wieder auf und rettete Platz 4 über die Ziellinie.

In der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft rangiert Hofer nach dem ersten Rennen auf Rang 5.

«Das war auf jeden Fall ein guter Saisonstart», kommentierte Hofer das Rennen in Russland. «Ich war im ersten Lauf nicht so weit vorne, bin aber in der ersten Runde vom 11. auf den 6. Platz vorgefahren. In der ersten Ha¨lfte des Rennens lief es ziemlich gut, dann aber habe ich etwas 'arm pump' bekommen. Im zweiten Lauf gelang mir der 'holeshot', fiel aber nach einem kleinen Fehler wieder auf den dritten Platz zuru¨ck. Mit Fernandez konnte ich ganz gut mithalten, bis er stu¨rzte. Ich machte Zeit auf Tom [Vialle] gut. Dann beging ich einige Fehler, die Boisramé nutzen und mich u¨berholen konnte. In der letzten Runde ging ich auf Rang 3 nach einem Mano¨ver mit Fernandez zu Boden. Schade, aber ich freue mich trotzdem, im ersten Grand Prix des Jahres unter den Top 5 zu landen. Es bleiben noch viele Chancen, um auf das Podium zu kommen.»

Gesamtergebnis Orlyonok, MX2:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Ruben Fernandez (E), Honda, 2-3

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 4-2

4. Roan Van De Moosdijk (NL), Kawasaki, 3-5

5. René Hofer (A), KTM, 5-4

WM-Stand nach Runde 1:

1. Tom Vialle (F), KTM, 50

2. Ruben Fernandez (E), Honda, 42, (-8)

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 40, (-10)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 36, (-14)

5. René Hofer (A), KTM, 34, (-16)