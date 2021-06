Matterley: Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Maxime Renaux gewann den ersten Lauf in Matterley Basin

In Abwesenheit von WM-Leader Tom Vialle (KTM) gewann Maxime Renaux (Yamaha) den ersten Lauf von Matterley Basin mit einem Start-Ziel-Sieg. Simon Längenfelder (GASGAS) erreicht P6, weitere WM-Punkte für Lion Florian.

Zweite Runde der MX2-Motocross-WM in Matterley Basin: WM-Leader und Titelverteidiger Tom Vialle, der Mitte der Woche einen Trainingsunfall hatte, musste nach wenigen Runden im Training einsehen, dass ein Rennen unter diesen Umständen unmöglich war. KTM Team-Manager Dirk Grübel erklärte: «Vialle hat sich eine Handverletzung zugezogen. Wir haben die sichere Option gezogen und entschieden, dass er diese Runde aussetzt.»

Leider verlief Moto-1 auch für den zweiten Red Bull KTM Fahrer nicht nach Plan. Nach schlechtem Start stand Hofer nach 10 Minuten am Streckenrand und betrieb danach auf P30 nur noch Schadensbegrenzung.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder legte einen guten Start hin und fuhr das ganze Rennen über im Bereich der Top-10. Er erkämpfte sich am Ende Platz 6. Als sich die Streckenbedingungen durch einsetzenden Regen änderten, blieb er kontrolliert, während Jed Beaton (Husqvarna) vor ihm stürzte und ausfiel. Auch Thibault Benistant stürzte und rettete P5 über die Ziellinie.

Polesetter Ruben Fernandez (Honda) rangierte über weite Strecken des Rennens im Bereich der Top-5 und legte am Ende einen sensationellen Endspurt hin. In der letzten Runde war er am Hinterrad von Mathys Boisramé (Kawasaki) auf Platz 2, nahm von außen den Schwung mit, stach nach innen und hatte mit einem knappen Vorsprung von 15 Zehntelsekunden die Nase vorn.

Lion Florian (KTM) holte auf Platz 16 erneut WM-Punkte. Noah Ludwig (KTM), Marnique Appelt (KTM) und Paul Haberland (Honda) kamen bei ihren ersten WM-Einsätzen auf den Rängen 27 bis 29 ins Ziel.

Ergebnis Matterley Basin, Moto 1:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Ruben Fernandez (E), Honda

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

4. Mattia Guadagnini (I), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS

7. Jago Geerts (BEL), Yamaha

8. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

10. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

11. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

12. Taylor Hammal (GB), Kawasaki

13. Michael Sandner (AUT), KTM

14. Ashton Dickinson (GB), KTM

15. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

16. Lion Florian (D), KTM

17. Conrad Mewse (GB), KTM

18. Andrea Adamo (I), GASGAS

19. PETR POLAK (CZE), Yamaha

20. Jan Pancar (SLO), KTM

21. Isak Gifting (SWE), GASGAS

...

27. Noah Ludwig (D), KTM

28. Marnique Appelt (D), KTM

29. Paul Haberland (D), Honda

30. René Hofer (A), KTM

...

32. (DNF): Kevin Brumann (SUI), Yamaha

33. (DNF): Jed Beaton (AUS), Husqvarna

34. (DNF): Stephen Rubini (F), Honda

DNS: Tom Vialle (F), KTM