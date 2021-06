Von Helmkamera: Der Husarenritt von Tim Gajser (HRC)

Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) musste in Russland im zweiten Lauf nach einer Startkollision eine Aufholjagd durch das gesamte MXGP-Feld starten. Die GoPro-Aufnahmen der Helmkamera zeigen beeindruckende Bilder.

Wenn man sich die Leistung von MXGP-Titelverteidiger Tim Gajser beim Auftaktrennen der Motocross-WM in Russland anschaut, könnte man meinen, dass Starts im Motocross überbewertet sind. Der Titelverteidiger wurde in der ersten Linkskurve nach dem Start komplett von der Strecke gedrückt und hielt sich nur noch mit seinen Armen am Motorrad fest, als sich die versammelte Fahrermeute ohne ihn auf den Weg machte.

Die GoPro-Aufnahmen von Gajsers Helmkamera zeigen, wie er das Rennen als Letzter aufnimmt. In der Rundentabelle taucht Gajser ausgangs der ersten Runde aber bereits auf Platz 9 auf. Gajser überholte also schon in der ersten Runde mehr als das halbe Feld!

Fahrer wie Nathan Watson oder Alvin Östlund überholte er scheinbar im Vorübergehen. Mit Shaun Simpson oder Jordi Tixier hält er sich nicht länger als 2 Kurven lang auf. Ben Watson überholt er an einer Bergabpassage, an Henry Jacobi geht er so leichtfüßig außen vorbei, als wäre er gar nicht auf der Strecke.

Als Gajser das erste mal über den Zielhügel springt, befindet er sich bereits am Hinterrad von Alessandro Lupino auf Platz 9. In Runde 3 liegt der Slowene schon auf Platz 6 und in Runde 4 ist er am Hinterrad von Jeffrey Herlings (KTM). Gajser ist das erste Mal richtig gefordert. Um den Niederländer zu überholen, muss er immer wieder den Schwung der Außenlinien nutzen, um schließlich in einer Rechtskehre innen hineinzustechen und den Überholvorgang zu vollziehen.

Auch Spitzenreiter Antonio Cairoli war zunächst keine leichte Beute für Gajser. Doch am Ende kann der Slowene einen Fehler des Sizilianers nutzen und die Spitze übernehmen. Gajser gewann den zweiten Lauf souverän und wird am kommenden Wochenende im englischen Matterley Basin mit dem 'redplate' des WM-Führenden antreten.

Wie wichtig Starts aber dennoch sein können, zeigte Eli Tomac in High Point (USA) am letzten Wochenende. Nach gutem Start war er erstmals in dieser Outdoors-Saison erfolgreich. Umso höher ist Gajsers Husarenritt von Orlyonok zu bewerten: Er fuhr wie von einem anderen Stern. Eine vergleichbar überragende Leistung zeigte Gajser im letzten Jahr in Valkenswaard, als er vom letzten und schlechtesten Startplatz aus den 'holeshot' gewann.

Ergebnis Orlyonok:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-6

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 5-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

WM-Stand nach Runde 1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 50

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 40, (-10)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 37, (-13)

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 34, (-16)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 31, (-19)

Die GoPro-Aufnahmen vom Gajsers Helmkamera: