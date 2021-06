Honda: Noch mehr Pech für Mitch Evans

Der australische Honda-Motocross-Werksfahrer Mitch Evans muss sich einer Operation unterziehen und wird noch länger auf sein Comeback warten müssen.

Die Honda Racing Corporation hat mit den Teamkollegen von Tim Gajser seit Jahren wenig Glück. Nach dem Verletzungs-Fiasko mit dem Niederländer Brian Bogers, das sich über zwei Jahre zog, hat auch dessen Nachfolger Mitch Evans (22) sehr viel Pech.

Der Australier zog sich im Spätherbst beim Spanien-GP eine Handgelenksverletzung zu. In Maggiora im Frühling 2021 absolvierte er zwar das Team-Fotoshooting, nur um sich danach erneut in eine Pause zu verabschieden. Jetzt die bittere Wahrheit für Evans: Seine linke Hand muss nun erneut operiert werden.

«Es war wirklich eine schwere Entscheidung, diese Operation durchführen zu lassen», bekräftigt Evans. «Damit ist klar, dass ich weitere Rennen verpassen werde. Aber ich wusste auch, dass meine Hand nicht zu 100 Prozent in Ordnung ist und ich so nicht auf höchstem Niveau fahren kann, bis die Sache okay ist.»

Evans befindet sich bereits wieder in Australien und bereitet sich auf den Eingriff vor. «Ich werde auch in Australien bleiben, bis ich wieder bereit bin», kündigt Evans an. «Ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern. Ich möchte mich beim Team für die Unterstützung bedanken und Tim zu seinem exzellenten Saisonstart in Russland gratulieren.»