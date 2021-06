Jeffrey Herlings: Mit Max Nagl (Husky) auf dem Podium

Der deutsche Husqvarna-Fahrer Max Nagl schwang sich bei der niederländischen Meisterschaft in Arnheim auf das Tages-Podium.

Eine Woche vor dem Motocross-WM-Lauf im britischen Matterley Basin zeigt sich Jeffrey Herlings in guter Form. Der Red Bull-KTM-Star gewann beide 450-ccm-Rennen im Rahmen der niederländischen Motocross-Serie in Arnheim souverän.

An der Seite von Ex-Weltmeister Herlings sprang aber auch Haudegen Max Nagl auf das Podium. Der Weilheimer belegte die Ränge 4 und 3. Im ersten Rennen schaffte Nagl Platz 4, kam hinter Herlings , GASGAS-Neuling Brian Bogers und Cyril Genot (KTM Sarholz) an.

Nagl tritt auch in diesem Jahr in seinem eigenen Krettek-Team an. Im zweiten Durchgang sicherte sich Nagl Rang 3, was dann auch un der Gesamtwetung den Sprung auf das Podium bedeutete.

Max Nagl fuhr auch im Qualifying stark, wo er GP-Asse wie Arnaud Tonus (Yamaha) und Husqvarna-Werks-Ass Arminas Jasikonis hinter sich lassen konnte.

Jeffrey Herlings gewann Lauf 1 mit knapp 30 Sekunden Vorsprung, Durchgang 2 mit 37 Sekunden Abstand auf Brian Bogers.