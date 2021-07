Star trifft auf Ikone: Tim Gajser und Graham Noyce

Am Rande des 2. WM-Laufs in Matterley Basin traf WM-Leader Tim Gajser die britische Motocross-Ikone Graham Noyce, der für Honda im Jahre 1979 den ersten WM-Titel gewann.

Insgesamt hat Gajser bereits 4 WM-Titel für Honda eingefahren und ist damit der erfolgreichste Pilot des größten Motorradherstellers des Planeten. Nach seinem MX2-Titel 2015 wechselte Gajser unmittelbar in die MXGP-Premiumklasse und gewann dort noch 3 weitere Titel für die Japaner.

Mit 4 WM-Titeln und 30 Grand-Prix-Siegen steht Gajser in der ewigen Bestenliste von Honda ganz oben. Neben ihm haben nur Legenden wie André Malherbe, Dave Thorpe und Georges Jobé 3 WM-Titel in der Königsklasse für Honda erringen können.

Honda Motocross WM-Titel in der Premium-Klasse



3 – Tim Gajser (2016, 2019, 2020)

3 – Georges Jobé (1987, 1991, 1992)

3 – David Thorpe (1985, 1986, 1989)

3 – André Malherbe (1980, 1981, 1984)

2 – Frederic Bolley (1999, 2000)

2 – Stefan Everts (1996, 1997)

2 – Eric Geboers (1988, 1990)

1 – Greg Albertyn (1992)

1 – Graham Noyce (1979)

Alle Motocross-WM-Titel von Honda:

1979 – Graham Noyce (500 ccm)

1980 – Andre Malherbe (500 ccm)

1981 – Andre Malherbe (500 ccm)

1984 – Andre Malherbe (500 ccm)

1985 – David Thorpe (500 ccm)

1986 – David Thorpe (500 ccm)

1987 – Georges Job (500 ccm)

1987 – Eric Geboers (250 ccm)

1988 – Eric Geboers (500 ccm)

1988 – Jean-Michel Bayle (125 ccm)

1989 – David Thorpe (500 ccm)

1989 – Jean-Michel Bayle (250 ccm)

1990 – Eric Geboers (500 ccm)

1991 – Georges Job (500 ccm)

1991 – Trampas Parker (250 ccm)

1992 – Georges Job (500 ccm)

1992 – Greg Albertyn (125 ccm)

1993 – Greg Albertyn (250 ccm)

1994 – Marcus Hansson (250 ccm)

1995 – Alessandro Puzar (125 ccm)

1996 – Stefan Everts (250 ccm)

1997 – Stefan Everts (250 ccm)

1999 – Frederic Bolley (250 ccm)

2000 – Frederic Bolley (250ccm)

2011 – Julien Bill (MX3)

2013 – Klemen Gercar (MX3)

2015 – Tim Gajser (MX2)

2016 – Tim Gajser (MXGP)

2019 – Tim Gajser (MXGP)

2020 – Tim Gajser (MXGP)