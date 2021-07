KTM-Pilot Lion Florian (19): Heftiger Abflug in Loket

MX2-Rookie Lion Florian konnte beim GP in Loket erneut wertvolle Punkte sammeln. Der Bayer fuhr ein solides erstes Rennen, der zweite Lauf endete für den KTM-Piloten aber nicht wie gewünscht.

Lion Florian hatte beim Lauf der Motocross-WM MX2 in Loket mit Startplatz 26 nicht die beste Ausgangssituation für die Rennen, doch mit einer guten Reaktion, Augenmaß und etwas Glück konnte der Bayer im ersten Lauf die Anfangsphase für sich nutzen.



«Ich hatte einen guten Start gehabt und konnte mich in der ersten Kurve gut durchrangeln. Ich war dann knapp hinter den Top 20 und konnte schnell meinen Rhythmus finden und einige Plätze gutmachen. Zum Schluss hat mich noch ein Fahrer überholen können, aber dem ist dann das Bike kaputt gegangen und ich kam als 19. durchs Ziel», berichtete der Teenager SPEEDWEEK.com.

Für das zweite Rennen hatte sich der Mann vom WZ-Racing-Team wieder viel vorgenommen, aber schon der Start war ein schlechtes Omen.



«Im zweiten Lauf hatte ich einen echt schlechten Start, weil mein Hinterreifen auf dem nassen Gitter durchdrehte. Ich konnte mich aber wieder gut in der ersten Kurve vorbeischlängeln, weil ich eine Lücke gefunden habe. Gleich in der ersten Runde habe ich meinen Flow gefunden und konnte Druck machen.»

Gerade als der 19-Jährige Attacken setzen wollte, machte er Fehler. Nummer eins war harmlos, umso schlimmer endete der zweite Fehler.



«Nach drei oder vier Runden hatte ich dann meinen ersten Sturz, wollte dann gleich ein paar Plätze wieder gutmachen und war schon auf einem guten Weg. In der darauffolgenden Runde hatte ich dann aber einen heftigen Crash. Mir ist das Vorderrad weggerutscht und ich bin auf Kopf und Bauch den ganzen Hang runtergeschlittert und musste dann leider aussetzen.»

Durch den Sturz musste er das Rennen in der Boxengasse vorzeitig beenden und konnte keine weiteren Punkte sammeln. Was bleibt sind aktuell noch ein paar Kopf- und Bauchschmerzen, die aber bis Lommel am kommenden Wochenende ausgestanden sein sollten. Im GP-Klassement kann der junge Mann zwei Punkte auf Platz 24 mit aus Tschechien nehmen.

Ergebnis Loket, MX2, Moto 2:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha

4. René Hofer (A), KTM

5. Mattia Guadagnini (I), KTM

6. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. Conrad Mewse (GB), KTM

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

12. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS

13. Isak Gifting (S), GASGAS

14. Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna

15. Simon Längenfelder (D), GASGAS

16. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

17. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

18. Gianluca Facchetti (I), Honda

19. Jacub Teresak (CZ), KTM

20. Stephen Rubini (F), Honda

...

25. Noah Ludwig (D), KTM

28. Marnique Appelt (D), KTM

30. (DNF) Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

33. (DNF) Paul Haberland (D), Honda

35. (DNF) Tom Vialle (F), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Mattia Guadagnini (I), KTM, 1-5

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 9-1

MX2-WM-Stand nach Runde 5:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 179

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 177, (-2)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 165, (-14)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 149, (-30)

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 146, (-33)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 142, (-37)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 140, (-39)

8. René Hofer (A), KTM, 137, (-42)

9. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 132, (-47)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 113, (-66)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 93, (-86)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 90, (-89)

13. Tom Vialle (F), KTM, 72, (-107)

...

21. Lion Florian (D), KTM, 23, (-156)

23. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-167)

35. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-178)