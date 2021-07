Larissa Papenmeier (Yamaha): Podium in Loket

Mit einem 7-2-Ergebnis stand die deutsche Yamaha-Pilotin Larissa Papenmeier beim Saisonauftakt der Frauen-WM auf dem Podium. Die anderen deutschen Motocross-Damen hatten kein Glück.

Larissa Papenmeier (Yamaha) erreichte beim Saisonauftakt der Frauen-WM im tschechischen Loket das WM-Podium hinter der neuseeländischen Titelverteidigerin Courtney Duncan (Kawasaki) und der Niederländerin Shana van der Vlist (KTM).

Im Zeittraining qualifizierte sich Papenmeier auf Rang 3. «Leider hatte ich dann aber keinen guten Start in den ersten Lauf», erklärte die 31-Jährige. «Mehr als Rang 7 war danach leider nicht drin. Ich wusste aber, dass ich es besser kann und konzentrierte mich voll und ganz auf den zweiten Lauf.»

Papenmeier gewann den 'holeshot' zu Moto-2, zeigte sich zweikampfstark und beendete den zweiten Lauf auf Rang 2. Am Ende holten sowohl Papenmeier und van de Ven 36 Punkte. Tiebraker zugunsten von Papenmeier war das bessere Ergebnis im zweiten Lauf. Am Ende stand eine strahlende Larissa Papenmeier auf dem WM-Podium, die nun auch in der WM-Tabelle auf Platz 3 rangiert.

Enttäuschend verlief der Saisonstart für Anne Borchers (Suzuki): Sie wurde nach dem Start zum ersten Lauf in einen Crash verwickelt und musste das Feld von Platz 35 aus aufrollen. Borchers erreichte danach immerhin noch Platz 13. Nach dem Start zum zweiten Lauf stürzte sie. «Mehr als Rang 20 war danach auf dieser Strecke, auf der das Überholen sehr schwierig war, nicht möglich.» Janina Lehmann (Yamaha) erreichte im ersten Lauf die Punkteränge.

Großes Pech hatte die deutsche Waldmann-Honda-Pilotin Kim Irmgartz. Nachdem ihre Wohnung letzte von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen heimgesucht wurde, verletzte sie sich in Loket schwer. «Ich bin im zweiten Lauf auf Platz 15 liegend in den tiefen Anbremswellen an einem langen Bergabstück gestürzt», erklärte die Bornheimerin. «Ich wurde von meinem Bike getroffen und habe mir dabei die Hüfte ausgekugelt. Diese wurde mir unter Vollnarkose wieder eingerenkt. Ich lasse mich zu Hause untersuchen, um zu schauen, wie es weiter geht», erklärte Kim Irmgartz über die sozialen Medien.

Ergebnis WMX Loket:



1. Courtney Duncan (NZ), Kawasaki, 1-1

2. Shana van der Vlist (NL), KTM, 2-4

3. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 7-2

4. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 5-3

...

19. Anne Borchers (D), Suzuki, 13-2

WM-Stand nach WM-Runde 1 von 4:

1. Courtney Duncan (NZ), Kawasaki, 50

2. Shana van der Vlist (NL), KTM, 40, (-10)

3. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 36, (-14)

4. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 36, (-14)

...

19. Anne Borchers (D), Suzuki,

WMX-Highlights Loket: