Jorge Prado (KTM): Erster Laufsieg der Saison

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado den Auftakt des Großen Preises der Tschechischen Republik in Loket vor Tim Gajser und Romain Febvre. Henry Jacobi/P10 und Tom Koch/P15 holten Punkte.

5. Lauf zur Motocross-WM im tschechischen Loket: Zum Start des ersten MXGP-Laufs begann es zu regnen, doch die dunklen Regenwolken verzogen sich rasch wieder, so dass der Hartbodenkurs nicht durchnässte.

Vor dem Start erklärte der in Loket anwesende Jeffrey Herlings die Situation nach seinem Schulterblattbruch: «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich kommende Woche in Lommel am Start sein werde. Die Ärzte empfehlen mir eine Pause von 6 Wochen einzulegen. Damit sind meine Titelambitionen natürlich dahin. Aber wir werden die Sache in der kommenden Woche erneut beobachten.»

Kawasaki-Werksfahrer Ivo Monticelli, der Herlings letzte Woche in Oss in den Rücken gesprungen war, blieb in Loket nach einem Frühstart gleich am Startgatter hängen und musste dem Feld hinterherfahren. Mehr als P14 war für den Italiener nicht drin.

Den 'holeshot' gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado. Er kontrollierte das Rennen von der Spitze und fuhr in Loket seinen ersten Laufsieg der Saison 2021 ein. Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) kam am Ende noch einmal näher an Prado heran, aber zum Überholen reichte es am Ende nicht mehr. Prado und Gajser distanzierten den Rest des Feldes deutlich mit 21 Sekunden Vorsprung.

Romain Febvre (Kawasaki) lieferte sich auch in Loket wieder ein packendes Duell mit Glenn Coldenhoff (Yamaha). Der Franzose setzte sich diesmal aber erfolgreich durch und wurde Dritter.

Henry Jacobi (Honda) fuhr vor dem Jubel der zahlreichen deutschen Fans eine weitere Top-10-Platzierung ein und Tom Koch (KTM) holte auf Rang 15 seine ersten WM-Punkte.

Ergebnis MXGP Oss, Moto 1:

1. Jorge Prado (E), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Antonio Cairoli (I), KTM

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

10. Henry Jacobi (D), Honda

11. Ben Watson (GB), Yamaha

12. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

13. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

14. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

15. Tom Koch (D), KTM

16. Alvin Östlund (S), Yamaha

17. Shaun Simpson (GB), KTM

18. Brian Bogers (NL), GASGAS

19. Adam Sterry (GB), KTM

20. Jordi Tixier (F), KTM

...

28. (DNF) Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

29. (DNF) Pauls Jonass (LAT), GASGAS

30. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha