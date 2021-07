Jeremy Seewer (Yamaha/P3): «Ich hatte COVID-19»

Noch während der Saisonvorbereitung wurde Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer positiv auf COVID-19 getestet, was ihn zu Saisonbeginn einbremste. Jetzt scheinen die gesundheitlichen Probleme überwunden zu sein.

Die Statements von Jeremy Seewer in dieser Saison waren stets etwas undurchsichtig. Schon in der ersten Studioshow von Paul Malin sprach der Schweizer von einer «anderen Baustelle», an anderer Stelle erwähnte er überwundene Probleme oder eine «andere Baustelle» vor Saisonbeginn.

In der Pressekonferenz des Grand-Prix der Tschechischen Republik in Loket lüftete Seewer nun das gut gehütete Geheimnis: «Ich wurde vor Saisonbeginn positiv auf COVID-19 getestet. Ich war in guter Form, aber es wurde eng für Russland und das erklärt auch meine Ergebnisse zu Saisonbeginn.»

In Russland startete Seewer mit den Plätzen 6 und 5. Matterley Basin beendete er mit einem 8-5-Ergebnis, Maggiora mit zwei achten Plätzen und Oss auf den Rängen 5 und 10 nach einer heftigen Startkollision.

In Loket war Seewer endlich wieder ganz vorn dabei und wurde im zweiten Lauf Zweiter hinter Antonio Cairoli (KTM).

«Ich bin froh, nun wieder auf dem Podium zurück zu sein», freute sich Seewer über das Grand-Prix-Podium von Loket. «Ich fühlte mich bereits letzte Woche ganz gut, aber besonders im zweiten Lauf lief einiges schief, als mich einige Fahrer nach dem Start überrollt hatten. Glücklicherweise bin ich unverletzt geblieben. Im zweiten Lauf von Loket erwischte ich einen guten Start und habe Jorge Prado nach einem kleinen Fehler überholen können. Ich konnte den zweiten Lauf dann auch ohne Probleme beenden.»

Nun freut sich Seewer schon auf das nächste Rennen im belgischen Lommel. «Das ist für die meisten von uns wie ein Heim-Grand-Prix, weil wir in der unmittelbaren Umgebung der Strecke wohnen. Dort zu fahren, ist immer besonders aufregend.»

In der WM-Tabelle rangiert Seewer nach 5 WM-Läufen auf Rang 5 mit 43 Punkten Rückstand auf WM-Leader Tim Gajser (Honda).

Grand-Prix-Wertung Loket:

1. Jorge Prado (E), KTM, 1-3

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 6-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-2

WM-Stand nach WM-Runde 5:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 194

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 183, (-11)

3. Jorge Prado (E), KTM, 177, (-17)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-20)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 151, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-51)