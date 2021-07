Loket: Laufsieg Cairoli, Tagessieg Prado (KTM)

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der spanische Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado den Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket. Antonio Cairoli (KTM) gewann den zweiten Lauf, Tim Gajser (Honda) stürzte.

Noch vor dem Start zum 2. MXGP-Lauf in Loket hörte der Regen auf und es herrschten insgesamt gute Rennbedingungen. Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado gewann den 'holeshot', doch schon in der ersten Runde ging der ebenfalls gut gestartete Antonio Cairoli am Spanier vorbei in Führung und setzte sich sofort einige Meter ab. Hinter den beiden KTM-Werksfahrern folgten Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff und Tim Gajser. Gajser überholte Coldenhoff in Runde 2, doch in der 4. Runde stürzte der Slowene an einer Auffahrt heftig, weil sein Hinterrad zu viel Wheelspin hatte, das Rad wegrutschte und er quer zur Fahrtrichtung absprang und stürzte. Gajser konnte wieder abrollen wie eine Katze, aber seine Honda war nach dem Sturz arg in Mitleidenschaft gezogen: Kupplungs- und Schalthebel waren verbogen. Der Slowene musste die Box ansteuern, um sein Bike notdürftig reparieren zu lassen. Auf Rang 28 kehrte er ins Rennen zurück und fuhr danach noch bis auf P15 nach vorne. Viele Piloten ließen Gajser allerdings auch widerstandslos passieren, da sie annahmen, von Gajser bereits überrundet zu werden.

Antonio Cairoli zog an der Spitze seine Runden wie ein Uhrwerk und stand am Ende auf dem zweiten Podiumsrang: «Ich bin trotzdem nicht zufrieden, weil der erste Lauf wieder so schlecht war», grübelte der Sizilianer, der den ersten Lauf auf Rang 6 beendete. «Mit Blick auf die Meisterschaft muss ich aber zufrieden sein», räumte Cairoli ein. «Konditionell und vom Speed bin ich konkurrenzfähig. Jetzt müssen die ersten Läufe noch besser werden.» Nach 5 absolvierten Rennen liegt Cairoli mit 11 Punkten Rückstand zu WM-Leader Tim Gajser auf Rang 2. Cairoli profitierte in Loket natürlich auch vom Fehler Gajsers im zweiten Lauf.

Die WM-Spitze rückt damit enger zusammen. Die Top-3, Gajser, Cairoli und Prado, trennen jetzt nur 17 Punkte.

Romain Febvre (Kawasaki) musste erneut einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Franzose wurde nach dem Start abgedrängt und kam nur auf P18 aus der ersten Runde. Febvre kämpfte sich auf P8 nach vorne und stürzte am Ende der Boxengasse. Mit P10 in Moto-2 fiel Febvre auf Tabellenrang 4 zurück.

Jorge Prado gewann am Ende des Tages mit einem 1-3-Ergebnis den Grand-Prix. «Es ist schon eine Weile her, dass ich hier oben stand», erklärte der Spanier. «Das Rennen war hart, besonders der zweite Lauf. Man konnte hier sehr leicht Fehler machen. Deshalb freue ich mich, dass ich gut durchgekommen bin», erklärte der Sieger.

Henry Jacobi und Tom Koch kamen auf P16 und P20 ins Ziel. Arminas Jasikonis und Calvin Vlaanderen gaben das Rennen nach Sturz auf. Privatfahrer Shaun Simpson erreichte das Ziel auf Rang 7, was zugleich sein bestes Saisonergebnis war.

Am kommenden Wochenende geht die Motocross-WM im Tiefsand von Lommel in ihre 6. Runde.

Ergebnis MXGP Oss, Moto 2:

1. Antonio Cairoli (I), KTM

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (E), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Shaun Simpson (GB), KTM

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Romain Febvre (F), Kawasaki

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

12. Ben Watson (GB), Yamaha

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Tim Gajser (SLO), Honda

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

18. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

19. José Butron (ESP), KTM

20. Tom Koch (D), KTM

21. Valentin Guillod (SUI), Yamaha

22. Jordi Tixier (F), KTM

...

27. (DNF) Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

28. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

29. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Grand-Prix-Wertung:



1. Jorge Prado (E), KTM, 1-3

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 6-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-2

WM-Stand nach WM-Runde 5:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 194

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 183, (-11)

3. Jorge Prado (E), KTM, 177, (-17)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-20)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 151, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-51)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 140, (-54)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 119, (-75)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-85)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 90, (-104)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 90. (-104)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-145)

...

27. Tom Koch (D), KTM, 7, (-187)