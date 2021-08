Jeffrey Herlings (KTM): Doch in Lommel dabei!

Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings wagt entgegen der Prognosen unter der Woche in Lommel ein Comeback.

Jeffrey Herlings sorgte bisher in Lommel für die große Überraschung noch vor dem ersten Training der 450-ccm-Klasse MXGP. Der Niederländer hatte sich ja in Oss in der Startrunde nach einem Horror-Karambolage mit dem Italiener Ivo Monticelli (Kawasaki), der auf Herlings landete, einen Bruch im linken Schulterblatt zugezogen.

Laut den Teammitgliedern von Red Bull-KTM soll die Konstitution von Herlings ausreichen, um zumindest einen Versuch in den kurzen Trainingssessions zu wagen. Ob Herlings auch in den Rennen antritt, ist noch offen.

Zur Erinnerung: Teammanager Dirk Grübel hatte zuletzt noch gesagt, dass eine Verletzung wie jene von Herlings viel Zeit benötige. Andererseits muss Herlings alles mögliche irgendwie versuchen, denn bei einem weiteren verpassten Wochenende wäre die realistische WM-Chance wohl schon dahin. Herlings hat aktuell 43 Punkte Rückstand auf Tim Gajser (Honda).

«Lasst uns etwas versuchen, woran eigentlich nicht zu denken war», ließ »The Bullet» Herlings am Samstag ausrichten.

Fakt ist: Die berüchtigte Sandpiste von Lommel präsentiert sich extrem ausgefahren und noch schwieriger als in den Jahren zuvor.