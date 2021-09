Afyon: Tom Vialle (KTM) gewinnt Lauf 1

Tom Vialle gewann den ersten MX2-Lauf in Afyon

Mit einem souveränen Laufsieg ging der französische Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) in Führung. Er gewann vor seinem Teamkollegen Mattia Guadagnini und WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha).

8. Lauf zur MX2-Motocross-WM im türkischen Afyon: Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle ist nach seiner Verletzung und der vierwöchigen Rennpause wieder auf seinem Level. Obwohl er den ersten Lauf ungefährdet mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden gewann, war er mit seiner eigenen Leistung unzufrieden: «Ich kann es noch besser», erklärte er im Ziel.

Vialle gewann den 'holeshot', musste aber in den ersten Runden zunächst seinem österreichischen Teamkollegen René Hofer den Vortritt lassen. In der vierten Runde startete Vialle seinen Angriff auf Hofer, übernahm die Führung und kontrollierte das Rennen ungefährdet von der Spitze aus. Der junge Hofer hielt bis zur Hälfte des Rennens gut mit, wurde aber am Ende bis auf Platz 5 durchgereicht.

WM-leader Maxime Renaux (Yamaha) startete auf P6 und kämpfte sich auf P4 nach vorne. Dritter wurde Polesetter Jed Beaton (Husqvarna). Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts musste nach einem Crash im Zeittraining von Startplatz 18 starten. Geerts musste nach schlechtem Start auf Rang 9 Schadensbegrenzung betreiben.

Lion Florian (KTM) stürzte in der Anfangsphase des Rennens und schied aus. GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder qualifizierte sich auf P13, startete auf Rang 8, fiel in der Anfangsphase weit zurück und beendete das Rennen auf Platz 19.

Ergebnis Afyonkarahisar, MX2, Moto 1:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Mattia Guadagnini (I), KTM

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. René Hofer (A), KTM

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Jago Geerts (BEL), Yamaha

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

12. Stephen Rubini (F), Honda

13. Isak Gifting (S), GASGAS

14. Giancluca Facchetti (I), KTM

15. Andrea Adamo (I), GASGAS

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

18. Emil Weckman (FIN), Honda

19. Simon Längenfelder (D), GASGAS

20. Petr Polak (CZ), Yamaha

...

22. (DNF) Lion Florian (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

DNS: Bastian Boegh Damm (DK), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM