Vorschau Afyon: Erste Doppelveranstaltung der Saison

Nach einer vierwöchigen Pause wird die Motocross-WM an diesem Wochenende in Afyonkarahisar (Türkei) mit einer Doppelveranstaltung fortgesetzt. Die WM-Leader beider Klassen geraten unter Druck.

Am kommenden Wochenende findet in Afyonkarahisar (Türkei) die erste Doppelveranstaltung der laufenden Saison statt. Die Türkei ist vom Auswärtigen Amt als Covid-19 Hochrisikogebiet eingestuft. Das führte bereits zur Absage des Briten Shaun Simpson, der sich nach seiner Rückkehr in Quarantäne begeben müsste, wodurch er die Britischen Meisterschaften verpassen würde. Also blieb er lieber gleich zu Hause.

Die vierwöchige Rennpause nach dem letzten Rennen in Kegums dürfte besonders Jeffrey Herlings entgegengekommen sein, der sein in Oss gebrochenes Schulterblatt endlich richtig auskurieren konnte. 'The Bullet' hat auf Tabellenrang 4 zwar 43 Punkte Rückstand, aber er ist bis unter die Haarspitzen motiviert, um wieder ganz oben zu stehen. Bei den letzten beiden Grands-Prix von Lommel und Kegums holte er bereits wieder jeweils einen Laufsieg. An der WM-Spitze gerät Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) zunehmend unter Druck.

In der MXGP-Klasse wird mit Henry Jacobi (Honda) nur ein deutscher Fahrer am Startgatter stehen. Tom Koch (KTM) startet an diesem Wochenende in Drehna zum 4. Lauf der ADAC MX Master.

Die Wetteraussichten für Afyonkarahisar sind sommerlich bei Temperaturen bis 30 Grad.

WM-Stand nach WM-Runde 7:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 270

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 257, (-13)

3. Jorge Prado (E), KTM, 255, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 252, (-18)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 227, (-43)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 206, (-64)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 180, (-90)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 174, (-96)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 134, (-136)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 130, (-140)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 66, (-204)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 21, (-249)

In der MX2-WM hat sich Maxime Renaux (Yamaha) bereits mit 34 Punkten leicht abgesetzt, aber Jago Geerts (Yamaha), der zu Saisonbeginn mit Knieproblemen infolge einer Kreuzbandverletzung haderte, kommt immer besser in Schwung. Mit GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder und Lion Florian (KTM) werden in dieser Klasse zwei deutsche Protagonisten am Start stehen. Noah Ludwig (KTM) startet beim ADAC Youngster Cup in Drehna.

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 7:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 271

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 237, (-34)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 235, (-36)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 214, (-57)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 204, (-67)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 197, (-74)

7. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 192, (-79)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 184, (-87)

9. René Hofer (A), KTM, 184, (-87)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 137, (-134)

11. Tom Vialle (F), KTM, 133, (-138)

12. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 132, (-139)

...

22. Lion Florian (D), KTM, 29, (-242)

...

26. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-259)

...

36. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-270)

Am Samstag (4. September) finden die Läufe der WMX (Damen-WM) und EMXOpen statt. In Damen-WM startet mit Larissa Papenmeier (Yamaha) nur eine deutsche Starterin. Für die Europameisterschaftsklasse der EMXOpen haben sich insgesamt nur 15 Starter angemeldet. Unter den Startern befinden sich 8 türkische Piloten, denen EM-Punkte allein durch ihre Teilnahme sicher sind.

So können die Rennen in Kegums live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan Afyonkarahisar (MESZ)



Samstag, 04.09.2021



10:00 - Studio Show mit Paul Malin

12:05 - EMXOpen Lauf 1

12:55 - WMX Lauf 1

14:05 - EMXOpen Lauf 2

15:00 - WMX Lauf 2

Sonntag, 05.09.2021:



08:30 - MX2 Training

09:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

11:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

12:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

14:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

15:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)

Bereits am nächsten Mittwoch wird an gleicher Stelle WM-Lauf 9 ausgetragen.