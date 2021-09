MXoN der Oldstars: Countdown für Farleigh Castle

Kurt Nicoll, einst WM-Zweiter bis 500 ccm, tritt in Farleigh Castle an

Das Motocross der Nationen der Veteranen steigt am nächsten Wochenende im britischen Farleigh Castle über die Bühne – viele Stars und Bikes vergangener Tage werden wieder zu sehen sein.

Am Wochenende des 11./12. September geht im britischen Farleigh Castle die Senioren-Nationen-WM der Motocrosser über die Bühne. Farleigh Castle ist längst ein Kultstätte des Veteranen-Motocross. Die Veranstaltung erfreut sich seit Jahren enormer Popularität.

Im Vorjahr war der US-Amerikaner Mike Brown überragender Mann beim Classic-Event in Farleigh Castle. Der zweifache britische Meister und AMA-Champion von 2001 setzte damals eine Rinaldi 250er-Werks-Yamaha aus dem Jahr 1996 ein. Beim Event gibt es mehrere Kategorien bei den Bikes, zum Beispiel eine Unterteilung in Motorräder mit einem und mit zwei Federbeinen am Heck.

Superstars einstiger Tage sind auch in diesem Jahr wieder angekündigt. Zum Beispiel die Lokalhelden Billy MacKenzie und Kurt Nicoll, auch noch Neville Bradshaw. Dazu kommen auch zahlreiche weitere Ex-Grand-Prix-Asse aus dem Benelux-Raum sowie Italien und den restlichen europäischen Ländern. Auch der Deutsche Bernd Eckenbach konnte in der Histo-Klasse schon Erfolge einfahren.

Das Nationen Cross der Veteranen wird ausschließlich mit Zweitakt-Bikes gefahren. Die traditionelle Piste von Farleigh Castle war jahrelang im Kalender der Motocross-WM vertreten.

Die Piste befindet sich in der Grafschaft Somerset. Über die Jahre hatten die USA Superstars wie Jeff Ward, John Dowd und viele andere Asse nach Grossbritannien entsendet.