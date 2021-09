Motocross-WM 2021: Ein Ersatz-Doppel in Matterley?

Die Macher der Motocross-Weltmeisterschaft haben bereits einen Plan für die wegen der Corona-Pandemie aktuell wackeligen Asien- und Südamerika-WM-Stationen in der Hinterhand.

Die Motocross-WM geht nach der Sommerpause in eine wichtige und harte Phase. Ab dem 5. September in Afyonkarahisar in der Türkei finden beinahe im Wochentakt Grand-Prix-Events statt. Im Spätherbst geht es nach aktuellem Plan auch noch nach Lateinamerika und Asien.

Am 14. November wäre das Event in Argentinien vorgesehen, hier fehlt ohnehin noch der konkrete Austragungsort, es sollte aber die sehr beliebte Anlage von Neuquen in Patagonien sein. Später, am 28. November und 5. Dezember, steht ein Indonesien-Grand-Prix-Doppel in Borobudur und auf Bali als WM-Finale auf dem derzeitigen Kalender.

Mittlerweile gibt es bei den Machern von Infront Moto Racing aber längst einen Plan B. Sollten die Übersee-Destinationen aufgrund von Covid-19 ausfallen, steht mit Matterley Basin ein europäischer Schauplatz als Ersatz bereit.

Matterley war bereits am 27. Juni Austragungsort eines diesjährigen WM-Events. Diesmal könnte es sogar ein Double-Header als Ersatz für die Übersee-Rennen werden. Die Gespräche darüber sind bereits weit gediehen, bestätigt Giuseppe Luongo.

Ein Lob hat Luongo senior auch für den britischen Promoter: «Steve Dixon ist bereits über Jahre einer unserer loyalsten Partner.» Die Fahrer hätten definitiv keine Probleme mit Matterley Basin, denn die meisten der Top-Asse nennen Matterley zumindest als eine ihrer bevorzugten Strecken.

Kalender Motocross-WM 2021, Stand 29. Juli 2021:

13. Juni - Orlyonok (RUS)

27. Juni - Matterley Basin (GB), EMX125, EMX250

04. Juli - Maggiora (I), EMX125, EMX OPEN

18. Juli - Oss (NL), EMX250, EMX OPEN

25. Juli - Loket (CZ), WMX, EMX OPEN, EMX2t

01. August - Lommel (B), WMX, EMX250, EMX2t

08. August - Kegums (LAT), EMX250, EMX OPEN

05. September - Afyonkarahisar (TUR), WMX

08. September - Afyonkarahisar (TUR), EMX OPEN, EMX2t

19. September - Riola Sardo (I), EMX65, EMX85

03. Oktober - Teutschenthal (D), EMX250, EMX125

10. Oktober - Lacapelle Marival (F), EMX250, EMX125

17. Oktober - Xanadu-Arroyomolinos (E), WMX, EMX125

24. Oktober - Agueda (POR), EMX250, EMX125

31. Oktober - Trentino (I), Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - Borobudur (IND)

05. Dezember - Bali (IND)



Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup