Noah Ludwig (KTM): «Deutschland Grand-Prix gesichert»

Nach seiner Fußverletzung in Oss war bislang noch unklar, ob Lokalmatador Noah Ludwig (Becker Racing KTM) beim Deutschland Grand-Prix im Talkessel antreten kann. Jetzt kam Entwarnung, der 17-Jährige kann starten.

Noah Ludwig (Becker Racing KTM) holte beim WM-Lauf im niederländischen Oss seine ersten WM-Punkte. Beim Saisonfinale des ADAC Youngsters-Cups in Reutlingen stürzte der Ascherslebener und verletzte sich am Fuß. Nach ersten Diagnosen hatte er sich Kapsel- und Bänderverletzungen zugezogen. Sein großer Auftritt vor Heimpublikum im Talkessel von Teutschenthal war gefährdet.

Eine Woche vor dem Grand-Prix Of Germany konnte Ludwig nun Entwarnung geben. Der Lokalmatador wird im Talkessel starten!

«Reutlingen lief nicht ganz so gut für mich», sagt der 17-jährige Gymnasiast. «Ich hatte leider einen Crash im letzten Rennen und habe mich dort am Fuß verletzt. Wir haben in dieser Woche schon gute Fortschritte gemacht. Ich bin zurück auf dem Bike und ich freue mich auf den 3. Oktober in Teutschenthal, mein Heimrennen. ich werde alles geben, um weitere WM-Punkte einzufahren.»

Seinen ersten WM-Punkt hat Ludwig im Sand von Oss geholt. Teutschenthal ist aber eine Hartbodenstrecke. Liegt Ludwig Sandboden besser? «Ich habe im Winter viel im Sand trainiert. Ich mag eigentlich Sand und Hartboden, aber momentan macht mir das Fahren im Sand ein bisschen mehr Spaß. Trotzdem ist der Talkessel eine Mega-Strecke und ich freue mich darauf.»

Eine Woche bleibt dem Youngster noch bis zu seinem großen Auftritt in der Motocross-Weltmeisterschaft im Talkessel. «Ich will in erster Linie Spaß haben und einfach das Feeling genießen, vor den vielen Fans zu fahren. Auf jeden Fall würde ich gern weitere Punkte einfahren.»

Die Karriere von Noah Ludwig #300 auf einen Blick:



2017 ADAC Junior Cup P15

2018 ADAC Junior Cup P16

2019 ADAC Youngster Cup P31

2020 ADAC Youngster Cup P3

2021 ADAC Youngster Cup P5, erster WM-Punkt in Oss