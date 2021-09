Vorschau und Zeitplan: Das MXoN in Mantova

An diesem Wochenende findet die 74. Auflage des Motocross der Nationen im italienischen Mantova statt. 33 Nationalteams stehen am Start. Als Top-Favorit gehen die Niederländer in die Rennen.

Am heutigen Freitag, 17 Uhr, findet in Mantova die feierliche Präsentation der Nationalmannschaften für die 74. Ausgabe des Motocross der Nationen statt. 33 Teams werden am Start stehen.

Die Wetterprognosen für das Wochenende sind durchwachsen. Am Samstag sollen die Temperaturen bei Sonnenschein und leichter Bewölkung auf 27 Grad steigen. Am Sonntag könnte es am späten Nachmittag aber regnen.

Als großer Favorit geht das niederländische Team an den Start. Team 'Oranje' hat das letzte Motocross der Nationen 2019 im Sand von Assen gewonnen. Die Bodenbedingungen in Mantova sind ebenfalls sandig, so dass sich die Niederländer sehr wohl fühlen werden. Stark ist auch das italienische Team (Cairoli, Lupino, Guadagnini) einzuschätzen. Frankreich startet nach dem Ausfall von Marvin Musquin mit Benoit Paturel, Mathys Boisramé und Tom Vialle sicher nicht in Bestbesetzung, aber mit den Franzosen sollte man immer rechnen. Das britische Team ist mit Watson, Simpson und Mewse gut aufgestellt und das DMSB-Team ist nach der Papierform mit der Besetzung Max Nagl, Henry Jacobi und Simon Längenfelder ein Top-5-Kandidat. Wenn es für die Deutschen gut läuft, wäre vielleicht sogar ein Podium drin.

Belgien startet mit Cyril Genot, Brent van Doninck und Liam Everts. Alle drei Piloten gelten als ausgewiesene Sandspezialisten und 'Liamski' hat letztes Wochenende auf Sardinien zeigen können, dass er den Speed der MX2 durchaus schon mitgehen kann.

Es wird also spannend bleiben, auch wenn Team USA leider fehlt. Am Samstag finden die Qualifikationsläufe statt, bei dem sich die Mannschaften für das A-Finale qualifizieren. Am Sonntagvormittag wird das B-Finale ausgetragen und ab 13 Uhr beginnen die drei Wertungsläufe, in denen jeweils 2 Klassen aufeinandertreffen.

Das Motocross der Nationen hat ein spezielles Punktesystem: Während es bei jedem anderen Rennen darum geht, möglichst viele Punkte zu holen, geht es beim Motocross der Nationen allein darum, so wenig wie möglich Punkte zu sammeln! Das Team, das am Ende des Tages die wenigsten Punkte erhält, gewinnt die Mannschaftsweltmeisterschaft, die Chamberlain-Trophy.

Die Platzierung der Zielankunft entspricht der vergebenen Punktezahl. Es gibt für das Endergebnis ein Streichresultat. Das schlechteste Ergebnis eines Teams wird also nicht gezählt. Bei 6 Ergebnissen werden damit nur die 5 besten Zieleinläufe addiert.

Am Sonntag finden die drei entscheidenden Finalläufe statt, in denen jeweils 2 Fahrer einer jeden Mannschaft gegeneinander antreten.

So können die Rennen in Mantova live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXoN in Mantova 2021:

Freitag, 24. September:



17:00 - Teampräsentationen

Samstag, 25. September



13:05 - bLU cRU 65

13:40 - bLU cRU 85

14:20 - MXGP Qualifikationsrennen

15:20 - MX2 Qualifikationsrennen

16:20 - Open Qualifikationsrennen

Sonntag, 26. September:



09:15 - bLU cRU 125

10:50 - B-Finale

Finalrennen:



13:00 - MXGP & MX2

14:30 - MX2 & OPEN

16:00 - OPEN & MXGP