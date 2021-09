Tim Gajser (Honda): Private Rennstrecke wird geöffnet

Der im Moment angeschlagene Motocross-MXGP-Weltmeister Tim Gajser wird seine private Trainingsstrecke am kommenden Wochenende für Hobbyfahrer aufsperren.

Der Slowene Tim Gajser hält sich derzeit mit dem Training auf seiner Werks-Honda zurück. Der dreifache MXGP-Weltmeister laboriert an den Nachwirkungen einer Schlüsselbein-OP, die er vor gut einer Woche über sich ergehen lassen musste. Die WM-Führung hat er dank 15 hart erkämpfter Punkte in Riola Sardo nur um einen Zähler an Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) verloren.



Gemeinsam mit seinem Fitnesstrainer Bostjan Renko absolviert Gajser derzeit intensive Reha-Einheiten an der linken Schulter. Auch beim Motocross der Nationen am Wochenende im italienischen Mantua wird der Slowene fehlen, die Entscheidung dafür traf der HRC-Star jedoch schon vor der Schulterverletzung.

Dafür wird Gajser zu Hause in Slowenien seine private Trainingsstrecke für die Öffentlichkeit aufsperren. Die Traditionspiste von Lemberg hatte der 25-Jährige zuvor mit italienischen Profi-Pistenbauern und viel persönlichem Einsatz in den vergangenen Monaten zu einer Vorzeige-Anlage adaptiert. Die Piste hat viele spektakuläre und weite Sprünge und ist perfekt in die Landschaft integriert. Auch eigene Bagger und andere Geräte wurden angeschafft, dazu kommt eine Bewässerungsanlage.



Auch Gajsers Honda-Team war schon im Rahmen der Saisonvorbereitung auf der Rennstrecke von Lemberg zu Gast. Am Samstag wird die Strecke nun zu Trainingszwecken einen Tag lang für Hobbyfahrer geöffnet. Die exakten Modalitäten wird Gajser in den nächsten Tagen bekanntgeben. Lemberg befindet sich etwa 40 Kilometer südlich von Marburg, von Graz aus sind es etwa 110 Kilometer.