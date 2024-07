Tim Gajser (Honda): «Endlich auch der Sieg in Loket»

Tim Gajser hgewann den Grand Prix of Czech Republic in Loket

Ein Sieg auf dem Traditionskurs von Loket fehlte dem slowenischen Superstar bisher noch in seiner Erfolgs-Statistik. Am vergangenen Wochenende konnte sich Tim Gajser (Honda) endlich auch hier in die Siegerliste eintragen

«Endlich konnte ich auch hier in Loket gewinnen», freute sich der slowenische WM-Leader nach seinem Erfolg beim Grand Prix of Czech Republic. An diesem Ort ist Tim Gajser in seiner langen und erfolgreichen Karriere bisher noch kein Sieg gelungen. Am vergangenen Wochenende konnte er nun auch dieses Kapitel abhaken. Nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen am Samstag startete er von der Pole-Position in die Wertungsläufe. Nach Platz 3 im ersten Lauf setzte er sich im zweiten Rennen in der 9. Runde gegen Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) durch, der den Holeshot gezogen hatte.

«Ich hatte auf dieser Strecke in der Vergangenheit zwar einige gute Momente, stand aber nie ganz oben. Daher ist dieser Sieg einfach ein besonders tolles Gefühl. Im ersten Lauf lief es noch nicht rund. Wir haben in der Pause zwischen den Rennen als Team einen guten Job gemacht, um uns für das zweite Rennen zu verbessern. Ich fühlte mich danach auch viel besser auf dieser Strecke. Schon der Start ist mir gut gelungen. Von Anfang an übte ich Druck auf Jorge aus, konnte an ihm vorbeigehen und danach das Rennen von der Spitze aus kontrollieren.» Tim Gajser gewann den Grand Prix of Czech Republic mit einem 3-1-Eergebnis vor Jorge Prado (GASGAS) und Jeffrey Herlings (KTM).

In Loket waren wieder viele slowenische Fans an der Strecke, die nach dem Rennen den Sieg ihres Idols frenetisch feierten. «Danke an alle slowenischen Fans, die eine so tolle Atmosphäre an der Strecke geschaffen haben und mich das ganze Wochenende über unterstützen.»

Tim Gajser konnte in Loket seinen Vorsprung in der WM-Tabelle leicht ausbauen. Nach 13 von 20 Events führt der Slowene mit einem Vorsprung von 36 Punkten vor Jorge Prado (GASGAS). Jeffrey Herlings (KTM) hat auf dem dritten Platz einen Rückstand von 55 WM-Zählern.

MXGP Loket:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-2

3. Jeffrey Herlings (KTM), 1-4

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-3

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-6

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-5

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 9-7

8. Brent van Doninck (B), Honda, 11-8

9. Benoit Paturel (F), Yamaha, 7-13

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 10-12

WM-Stand nach 13 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 663 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 627, (-36)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 608, (-55)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 471, (-192)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 451, (-212)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 389 (-274)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 363, (-300)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 283, (-380)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-389)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 273, (-390)