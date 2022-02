Liam Everts (KTM) fällt verletzt aus

Nach seinem heftigen Startcrash in Matterley Basin steuerte Liam Everts sofort das Medical Center an, wo ein ausgerenkter und kompliziert gebrochener Finger diagnostiziert wurde. Everts muss nun operiert werden.

Genau wegen solcher Zwischenfälle geraten die Qualifikationsrennen immer wieder in die Kritik. Es geht bei diesen Rennen um nichts, aber das Verletzungsrisiko ist trotzdem vorhanden.

Heute hat es in Matterley Basin auch Liam Everts erwischt. Es geschah in der ersten Linkskurve nach dem Start zum MX2-Qualifikationsrennen. Mikkel Haarup kollidierte mit einem anderen Fahrer, wurde nach außen gedrückt und touchierte Everts, der auf der Außenlinie fuhr. Durch Haarups Einschlag kam er komplett von der Strecke ab und rutschte mit seinem Bike den Hang hinab. Der Sohn des zehnfachen Weltmeisters musste direkt das Medical Center ansteuern, um seinen ausgerenkten Finger zumindest wieder provisorisch zu richten und einzurenken.

«Wie viel Pech kann man haben», seufzte Stefan Everts, während der Arzt den Finger untersuchte. «Liam arbeitet so hart dafür, aber immer wieder geht etwas schief. Und in neun von zehn Fällen ist er unschuldig. Heute war es auch so. Liam hatte einen guten Start und rangierte auf dem fünften oder sechsten Platz. Und dann kam dieser Einschlag. Er tut mir so leid für ihn.»

Im Medical Center wurde zudem ein Bruch des linken Mittelfingers diagnostiziert. «Wir fahren sofort zurück nach Belgien», erklärt Stefan. «Die Röntgenbilder bestätigten die Diagnose. Er hat sich eine komplizierte Fraktur zugezogen. Es wird eine Operation notwendig sein. Wir werden das so schnell wie möglich bei Dr .Claes in Herentals durchführen lassen.»

«Es war wieder ziemlich großes Pech», sagt Liam. «Haarup kann nichts dafür, er wurde selbst angerempelt. Aber ich bin leider das Opfer.»