Henry Jacobi (Honda): Comeback in Matterley Basin

Der deutsche Motocross-WM-Fahrer Henry Jacobi steht trotz seiner erst kürzlich überstandenen Kahnbein-Operation im britischen Matterley Basin am Start.

Die Motocross-WM 2022 startet am morgigen Sonntag auf der Piste in Matterley Basin. Zur Überraschung vieler Fans war heute auch der Deutsche Henry Jacobi am Samstag im freien Training mit dabei. Der JM-Honda-Fahrer aus dem Team von Jacky Martens musste sich am 14. Februar nochmals unter das Messer begeben.

Damals wurde in Belgien ein kurzer Eingriff am rechten Kahnbein des Thüringers vorgenommen. Der schlecht durchblutete Knochen hatte Jacobi seit der Verletzung im Oktober 2021 immer wieder Probleme bereitet. Sogar Schmerzen wurden plötzlich wieder zum Begleiter.

Jacobi hatte im Vorfeld auch in die Karten gespielt, dass der WM-Auftakt auf der britischen Insel wegen der Unwetter um eine Woche nach hinten verlegt wurde. Für Jacobi waren das sieben sehr wertvolle zusätzliche Tage mit Therapie und Training.

Vor einer Woche wurde übrigens durch den Sturm in England auch das Hospitality-Zelt des Honda-Teams von Jacky Martens schwer beschädigt. Es konnte für den Saisonstart nicht rechtzeitig repariert werden und wird deshalb erst in Mantua zum Einsatz kommen.

Im ersten freien Training ließ es der Deutsche dann gemächlich angehen. Jacobi reihte sich im ersten Check auf der Piste von Matterley Basin auf Rang 18 ein. Schnellster war zu Mittag Favorit Tim Gajser (HRC-Honda).

Kalender Motocross-WM 2022

20. 02. Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. Mantua, EMX250, WMX

20. 03. Argentinien, Neuquen

27. 03. Niederlande, Oss, EMX250, WMX

10. 04. Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. Russland**, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. Indonesien, Jakarta

03. 07. Indonesien, Semarang

17. 07. Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. TBA*, EMXOPEN

25.09. Motocross der Nationen, USA, RedBud



* TBA = Schauplatz noch unbekannt

** = mit Absage wird wegen der Sanktionen gerechnet