Matterley: Simon Längenfelder startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder das MX2-Qualifying Race in Matterley Basin und startet damit von der Pole Position in die Wertungsläufe am Sonntag.

Besser hätte der Auftakt der Motocross-WM in Matterley Basin (England) für den deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder nicht laufen können. Zur Erinnerung: Der Deutsche wechselte in dieser Saison in das Team von Meistermacher Claudio de Carli, der von KTM zu GASGAS wechselte.

Der Start ins erste MX2-Qualifying Race der Saison verlief hektisch. Schon in der ersten Kurve stürzten mehrere Fahrer. In den Zwischenfall war Liam Everts (KTM) verwickelt, der das Rennen mit verbogenem Bike aufgeben musste und morgen von der letzten Startposition in die Wertungsläufe starten muss.

Simon Längenfelder gelang ein perfekter Start. Er führte von der ersten bis zur letzten Runde. Am Ende kam zwar Tom Vialle (KTM) noch einmal näher, aber Längenfelder kontrollierte das Rennen und gewann mit 2,5 Sekunden Vorsprung. Er holte damit die erste WM-Pole-Position in seiner Karriere.

«Der Start verlief super», erinnert sich ein sichtlich zufriedener Simon. «Danach hatte ich auf der Strecke gute Traktion und habe danach keine Fehler gemacht. Ich freue mich über die erste Pole.»

Am Sonntag kann Längenfelder also mit einem Schub an Selbstvertrauen an den Start gehen. Jeremy Sydow (KTM) qualifizierte sich auf Rang 12, Paul Haberland (Honda) auf P18. Noah Ludwig (KTM) fiel nach einem Fehler in Runde 8 vor Rang 20 auf P24 zurück.

Ergebnis MX2 Qualifying Matterley Basin:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

6. Andrea Adamo (I), GASGAS

7. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

8. Conrad Mewse (GB), KTM

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

10. Mattia Guadagnini (I), KTM

11. Stephen Rubini (F), Honda

12. Jeremy Sydow (D), KTM

13. Kevin Brumann (SUI), Yamaha

…

18. Paul Haberland (D), Honda

…

24. Noah Ludwig (D), KTM

…

26. (DNF) Liam Everts (B), KTM