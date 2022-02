WM-Lauf im russischen Orlyonok abgesagt

Der für den 1. Mai geplante Grand-Prix im russischen Orlyonok wurde heute am Rande des Grands-Prix Of Great Britain abgesagt. In Kürze soll ein anderer Veranstalter für diesen Termin bekanntgegeben werden.

Am Rande des Saisonauftakts der Motocross-WM in Matterley Basin (Großbritannien) wurde wegen der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine der am 1. Mai geplante Russland-Grand-Prix in Orlyonok an der Schwarzmeerküste abgesagt.

Infront Moto Racing informierte: «Die FIM gibt zusammen mit Serienvermarkter Infront Moto Racing bekannt, dass es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist, den Grand Prix am 1. Mai in Orlyonok auszurichten. Der örtliche Veranstalter wurde informiert. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die unter den Folgen der gegenwärtigen Situation leiden. Ein Ersatz-Grand-Prix wird in Kürze bekanntgegeben.»