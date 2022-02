Motocross-WM: Wann wird Russland-GP endlich abgesagt?

Der Russland-GP in Orlyonok wird 2022 nicht stattfinden

Im Fussball und in der Formel 1 wurde schnell reagiert. Nur der Schweizer MXGP-Promoter Infront Moto Racing hat auf den Einmarsch der Russen nicht reagiert und die WM in Orlyonok noch nicht abgesagt.

Die Macher der Motocross-WM hofften vor vier Wochen nach zwei Corona-Jahren voller Improvisationen für 2022 noch auf geregelte Verhältnisse beim GP-Kalender und auf dazu uneingeschränkten Zugang für Grand-Prix-Besucher. Doch durch den Überall der Russischen Föderation auf die benachbarte Ukraine kann zumindest der WM-Lauf in Orlyonok am 1. Mai auf keinen Fall stattfinden. Vor zwei Jahren fand genau dort am 2. August die Rückkehr der MXGP-WM nach der fünfmonatigen Corona-Pause statt.

Die neue Motocross-WM-Saison startet an diesem Wochenende mit dem britischen Grand Prix auf der spektakulären Piste von Matterley Basin.

Infront musste sich schon viel Spott anhören, weil der Saisonstart ausgerechnet für Ende Februar statt in südliche Gefilde ins kalte, nasse und stürmische England verlegt wurde. Vor acht Tagen musste der Event dann wegen eines Unwetters abgesagt und um eine Woche verschoben werden.

Und während die UEFA das Champions League-Finale gestern bereits vom russischen St. Petersburg nach Paris (28. Mai) verlegt hat und der russische Formel-1-GP in Sotschi abgesagt wurde, warten die Infront-Funktionäre offenbar noch auf ein Wunder und halten am Orlyonok-Termin fest. Auf dem Plan stehen dort die Klassen MXGP, MX2, EMX250 und EMX Open.

Aber man muss angesichts der weltweiten Sanktionen gegen Russland und gegen die verantwortlichen Politiker kein Prophet sein, um vorherzusagen: Orlyonok wird 2022 und vermutlich auch in den kommenden Jahren kein MXGP-Schauplatz mehr sein.

Das wird irgendwann auch David Luongo begreifen müssen, der CEO von Infront Moto Racing.

Kalender Motocross-WM 2022

20. 02. Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. TBA*, EMX250, WMX

20. 03. Argentinien, Neuquen

27. 03. Niederlande, Oss, EMX250, WMX

10. 04. Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. Indonesien, Jakarta

03. 07. Indonesien, Semarang

17. 07. Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. TBA*, EMXOPEN

25.09. Motocross der Nationen, USA, RedBud



* TBA = Schauplatz noch unbekannt