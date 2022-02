Rookie Maxime Renaux (Yamaha) startet von Pole

In Matterley Basin beginnt an diesem Wochenende die Motocross-WM 2022

MXGP-Aufsteiger und der amtierende MX2-Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha) startet von der Pole Position in die Wertungsläufe des Saisonauftakts zur Motocross-WM 2022 in Matterley Basin.

Der amtierende MX2-Weltmeister Maxime Renaux deutete schon beim Vorsaisonrennen in Lacapelle an, dass er bestens mit der 450er Werks-Yamaha zurechtkommt. Zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem französischen MXGP-Rookie und HRC-Werksfahrer Tim Gajser kam es aber heute zum ersten Mal.

Jeremy Seewer gewann den Holeshot zum Qualifikationsrennen, doch bereits in der ersten Runde setzte sich Renaux an die Spitze. Tim Gajser nahm sofort die Verfolgung auf, attackierte auch das eine oder andere Mal, aber der Slowene kam nicht am Franzosen vorbei, der sich keine Fehler leistete und eine gute Pace vorlegte. Allerdings begrenzte Gajser bei seinen Manövern durchaus auch das Risiko, denn es ging schließlich nicht um WM-Punkte, sondern lediglich um die Startpositionen am Sonntag. In einem Wertungslauf hätte Gajser mit Sicherheit härter attackiert. So aber ließ er es dabei. Renaux gewann das erste MXGP-Quali-Race seines Lebens und freute sich entsprechend.

Für die Wertungsläufe am Sonntag geht Tim Gajser dennoch als klarer Favorit ins Rennen. Er legte in beiden Qualifikationstrainings die besten Rundenzeiten vor.

Unglücklich verlief das Debüt von Mathys Boisramé, der als Ersatzfahrer für den verletzten Jeffrey Herlings ins KTM Werksteam geholt wurde. Er rangierte bis zur 3. Runde auf Rang 14 und musste nach einem Crash aufgeben. Ob und wie schwer er sich verletzt hat, ist im Moment noch unklar. Lokalmatador und Kawasaki-Neuzugang Ben Watson enttäuschte auf Rang 19.

Henry Jacobi (Honda), der vor 10 Tagen am Kahnbein operiert wurde, startete auf P20 und arbeitete sich auf P14 nach vorne. Tom Koch (KTM) hatte keinen guten Start und wird morgen von Startposition 20 in die Wertungsläufe gehen. Das Yamaha-Debüt von Arminas Jasikonis verlief auf P23 enttäuschend.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Matterley Basin:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta

8. Alberto Forato (I), GASGAS

9. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

11. Brian Bogers (NL), Husqvarna

12. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

13. Alessandro Lupino (I), Beta

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha

16. Brent van Doninck (B), Yamaha

17. Jordi Tixier (F), KTM

18. Mitchell Evans (AUS), Honda

19. Ben Watson (GB), Kawasaki

20. Tom Koch (D), KTM

21. Alvin Östlund (S), Yamaha

22. Hardi Roosiorg (EST), KTM

23. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

24. (DNF) Davy Pootjes (NL), Honda

25. (DNF) Mathys Boisramé (F), KTM