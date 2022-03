Tom Vialle (KTM): Sein Horrorcrash im Video

Der Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle erklärt seinen heftigen Abflug am Sonntag, als ihm noch vor dem Absprung der Lenker aus der Hand gerissen wurde und er getrennt vom Motorrad durch die Luft flog.

Es grenzt an ein Wunder, dass Tom Vialle seinen Horrorcrash im zweiten MX2-Lauf von Mantova nahezu unbeschadet überstand. «Am Samstag fing das Wochenende mit P2 im Qualifikationsrennen gut an. Ich konnte von einem guten Startplatz in die Wertungsläufe starten.»

Im Qualifikationsrennen am Samstag war Vialle durch übermäßige Härte aufgefallen, als er zunächst van de Moosdijk und kurz danach auch Simon Längenfelder per Blockpass vors Vorderrad fuhr, so dass der Deutsche stürzte und danach auch noch überfahren wurde.

Den ersten Lauf am Sonntag beendete er auf Rang 2 hinter Jago Geerts (Yamaha). «Der zweite Platz war in Ordnung, aber ich war mit mir selbst nicht so zufrieden. Wir haben das Motorrad für das zweite Rennen ein wenig verändert und ich fühlte mich im zweiten Lauf besser.»

Vialle zog den Holeshot und führte. «Sie hatten den Absprung gewässert und es passierte noch früh im Rennen. Es war ein Riesencrash», erinnert sich Vialle.

Er verlor noch während des Absprungs die Kontrolle. Der Lenker wurde ihm aus der Hand gerissen und der Franzose flog in hohem Bogen durch die Luft. Er landete zum Glück relativ weich am Landehang des Tables. «Ich kann froh sein, dass nicht mehr passiert ist», sagt Vialle.

Mit abgerissenem Helmschild und verbogenem Bike fuhr Vialle nach seinem Crash noch weiter, um vielleicht noch den einen oder anderen Punkt zu retten. Sein Einsatz war aber vergebens. Er schaffte es nur bis auf Rang 21 und blieb ohne Punkte. In der WM-Tabelle fiel der Franzose von P2 auf Rang 4 zurück und hat 26 Punkte Rückstand zu Leader Geerts.

Vialle weiß, dass er diesen Rückstand wettmachen muss, wenn er im Meisterschaftskampf bleiben will. «Vor dem nächsten Rennen in Argentinien haben wir noch ein bisschen Zeit, um zu trainieren und uns weiter zu verbessern.»

Ergebnis MX2, Mantova:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), GASGAS, 4-3

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7-2

...

11. Tom Vialle (F), KTM, 2-21

WM-Stand nach WM-Runde 2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 90

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 86, (-4)

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 74, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 64, (-26)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 60, (-30)