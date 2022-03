Simon Längenfelder (GASGAS): Schnellster in Lauf 2

Red Bull-GasGas-Fahrer Simon Längenfelder zeigte im zweiten MX2-Motocross-Rennen von Mantua eine begeisternde Aufholjagd, die am Ende noch höchst turbulent verlief.

Simon Längenfelder erlebte in Mantua kein Sensations-Wochenende wie noch beim Saisonauftakt in Matterley Basin vor einer Woche. Der Deutsche, der am Samstag überrollt wurde und sich nur den 17. Startplatz sichern konnte, fuhr in Lauf 1 nach einem cleveren Rennen auf Rang 7 über die Ziellinie.

Im zweiten Rennen lag Längenfelder zunächst auf P13. Dann folgte jedoch eine stürmische Aufholjagd des jungen Mannes aus Regnitzlosau. Am Ende brachte Längenfelder seine Werks-GasGas sogar noch auf Platz 2 ins Ziel.

Der Deutsche, der erst am 27. März seinen 18. Geburtstag feiert, überholte dabei in der zweiten Rennhälfte Asse wie Mikkel Haarup, Andrea Adamo, Kevin Horgmo und Isak Gifting. Längenfelder fuhr bei seiner Hatz durch das Feld in 1:57,2 min auch noch die klar schnellste Rennrunde.

Im letzten Umlauf kam es dann beim Angriff auf Kay de Wolf (Husqvarna) noch zu einer heftigen Berührung, als Längenfelder vorbei war, der Niederländer kontern wollte und stürzte.

«Wir haben das Beste aus diesem Wochenende gemacht», schilderte Längenfelder, der in MX2-WM-Tabelle nun nur vier Punkte hinter Mantua-Sieger Jago Geerts liegt. «Als ich in Lauf 2 nach der Aufholjagd als Zweiter ins Ziel kam, war das ein unglaubliches Gefühl.»

Längenfelder analysiert: «Der Start zu Lauf 2 war schlechter als der in Durchgang 1. Ich habe dann schon etwas aufgeholt, bin jedoch bei Halbzeit gestürzt. Ich habe mich aber zu diesem Zeitpunkt schon unglaublich gut gefühlt. Ich habe die Fahrer vor mir noch eingeholt und schließlich bin auf Platz 2 angekommen.»

Ergebnis MX2, Mantova:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), GASGAS, 4-3

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7-2

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-8

6. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 9-6

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 8-7

8. Isak Gifting (S), KTM, 12-5

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-9

10. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-15

11. Tom Vialle (F), KTM, 2-21

12. Conrad Mewse (GB), KTM, 10-12

ferner:

14. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 14-16

17. Jeremy Sydow (D), KTM, 13-17

22. Noah Ludwig (D), KTM, 21-20

23. Paul Haberland (D), Honda, 24-22

DNS: Liam Everts (B), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 90

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 86, (-4)

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 74, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 64, (-26)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 60, (-30)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-35)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 54, (-36)

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 54, (-36)

9. Isak Gifting (S), KTM, 47, (-43)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 43, (-47)

ferner:

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 28, (-62)

20. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-83)