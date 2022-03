Mantova: Jago Geerts gewinnt Grand-Prix

Nach einem spektakulären Crash von Tom Vialle (KTM) war im zweiten Lauf von Mantova der Weg frei für Jago Geerts, der mit einem Doppelsieg in Mantova die WM-Führung übernahm. Längenfelder ist WM-Zweiter.

Zweiter und entscheidender MX2-Lauf in Mantova (Italien): Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den Holeshot und flog in Runde 3 in Führung liegend spektakulär ab. Beim Absprung an einem weiten Table-Sprung rutschte ihm das Vorderrad weg. Vialle konnte den Lenker nicht festhalten, verlor komplett den Kontakt zu seinem Bike wurde losgelöst von seinem Bike in hohem Bogen durch die Luft geschleudert. Der Franzose schlug mit dem Rücken am Landehang ein, blieb aber zum Glück unverletzt. Vialle konnte sich aufrappeln und tatsächlich weiterfahren. Allerdings erreichte er die Punkteränge nicht mehr. Zwischenzeitlich übernahm Andrea Adamo (GASGASI die Führung.

Adamo fuhr das Rennen seines Lebens. Der Italiener wurde von Geerts, de Wolf und Längenfelder überholt, doch de Wolf kollidierte am Ende mit Längenfelder und fiel auf Rang 4 zurück. Mit einem 4-3-Ergebnsi stand Adamo auf dem Podium und markierte damit das beste Ergebnis seiner Karriere.

Simon Längenfelder startete nur auf Rang 12 und konnte sich schnell nach vorne arbeiten. Am Ende setzte er zu einem sensationellen Endspurt an und fing in der letzten Runde de Wolf auf P2 liegend an. Der Niederländer konterte, touchierte Längenfelder und stürzte. De Wolf fiel damit auf P4 zurück.

Mit einem 7-2-Ergebnis stand Simon Längenfelder in Mantova zwar nicht auf dem Podium, aber mit Blick auf die WM-Tabelle ist er weiterhin im Rennen. Jago Geerts übernahm mit seinem Doppelsieg die WM-Führung, hat aber ein Polster von nur 4 Punkten auf Längenfelder auf Rang 2.

Jeremy Sydow (KTM) stürzte in diesem zweiten Lauf gleich zweimal und betrieb auf P17 Schadensbegrenzung. In der Tabelle rangiert Sydow nach 2 Läufen auf P14. Noah Ludwig holte im zweiten Lauf von Mantova auf P20 einen weiteren WM-Punkt.

Ergebnis MX2, Mantova:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), GASGAS, 4-3

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7-2

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-8

6. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 9-6

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 8-7

8. Isak Gifting (S), KTM, 12-5

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-9

10. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-15

11. Tom Vialle (F), KTM, 2-21

12. Conrad Mewse (GB), KTM, 10-12

ferner:

14. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 14-16

...

17. Jeremy Sydow (D), KTM, 13-17

…

22. Noah Ludwig (D), KTM, 21-20

23. Paul Haberland (D), Honda, 24-22

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 90

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 86, (-4)

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 74, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 64, (-26)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 60, (-30)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-35)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 54, (-36)

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 54, (-36)

9. Isak Gifting (S), KTM, 47, (-43)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 43, (-47)

…

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 28, (-62)

…

20. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-83)