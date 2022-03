Mantova: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Jago Geerts gewann den ersten MX2-Lauf in Mantova

Mit einem souveränen und ungefährdeten Sieg gewann der belgische Polesetter Jago Geerts (Yamaha) den ersten Lauf der MX2-Klasse vor Tom Vialle (KTM) und Kay de Wolf (Husqvarna). Simon Längenfelder erreichte P7.

2. Lauf der Motocross-WM in Mantova, Moto-1 der MX2-Klasse: Nach dem Zwischenfall vom Samstag startete WM-Leader Simon Längenfelder (GASGAS) mit Schmerzen im Rücken nur von Startplatz 17 ins Rennen. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den Holeshot, doch Jago Geerts (Yamaha) ging noch in der ersten Runde in Führung und gewann mit 5,4 Sekunden Vorsprung vor Vialle und de Wolf.

Simon Längenfelder startete im Mittelfeld auf P11 und kämpfte sich auf P7 nach vorne. Mattia Guadagnini stürzte zweimal und fiel auf P11 zurück.

Jeremy Sydow, der als Ersatz für den verletzten Liam Everts für das Team DIGA Procross KTM startet, erreichte P13. Noah Ludwig und Paul Haberland verpassten auf P21 und P24 die Punkteränge.

Ergebnis MX2 Lauf 1, Mantova:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

4. Andrea Adamo (I), GASGAS

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

9. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

10. Conrad Mewse (GB), KTM

11. Mattia Guadagnini (I), KTM

12. Isak Gifting (S), KTM

13. Jeremy Sydow (D), KTM

14. Kevin Brumann (CH), Yamaha

15. Petr Polak (CZ), Honda

16. Stephen Rubini (F), Honda

17. Giancula Facchetti (ITA), KTM

18. Filip Olsson (S), Husqvarna

19. Jan Pancar (SLO), KTM

20. Glen Meier (DK), KTM

21. Noah Ludwig (D), KTM

...

24. Paul Haberland (D), Honda

...

DNS: Liam Everts (B), KTM