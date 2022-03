Tim Gajser (Honda) siegt in Mantova, Jacobi Holeshot

Mit einem ungefährdeten Sieg gewann Tim Gajser den Grand-Prix Of Lombardia in Mantova vor Maxime Renaux (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS). Henry Jacobi (Honda) gewann den Holeshot und wurde Zwölfter.

Grand-Prix Of Lombardia in Mantova: Der deutsche JM-Honda-Pilot Henry Jacobi katapultierte sich nach dem Start zu Moto-2 zum Holeshot. Doch bereits in der ersten Runde wurde der Thüringer von Jeremy Seewer (Yamaha) und Tim Gajser (Honda) überholt. Jacobi, der noch immer mit den Nachwirkungen seiner Kahnbein-OP laboriert, wurde in den folgenden Runden nach hinten durchgereicht. Über die halbe Renndistanz konnte er eine Top-10-Platzierung behaupten und kam am Ende auf Rang 12 ins Ziel. In der WM-Tabelle rangiert Jacobi auf Platz 15.

An der Spitze kontrollierte WM-Leader Tim Gajser das Geschehen und fuhr am Ende mit 7 Sekunden Vorsprung einem ungefährdeten Lauf- und Tagessieg entgegen. Hinter ihm setzte sich Maxime Renaux (Yamaha) auf die Verfolgerposition, nachdem sein Teamkollege Jeremy Seewer gestürzt war. Seewer stürzte danach erneut und musste schließlich auf P5 Schadensbegrenzung betreiben. Maxime Renaux stand in Mantova zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem MXGP-Podium und verbesserte sich in der WM-Tabelle auf Rang 3!

GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado haderte im zweiten Lauf mit Sand in der Brille. Beim Versuch, am Ende des Rennens noch den erneut stark fahrenden Thomas Kjer Olsen (KTM) auf Rang 4 abzufangen, stürzte der Laufsieger von Moto-1 und fiel auf P7 zurück. Rang 7 reichte dem Spanier trotzdem noch für den 3. Podiumsrang in der Gesamtwertung. In der WM-Tabelle rangiert Prado weiterhin auf Platz 2 hinter Gajser. Sein Rückstand wuchs aber von 4 auf 12 Punkte an. Seewer fiel in der WM-Tabelle von P3 auf Rang 4 zurück.

Tom Koch holte auf P16 im zweiten Lauf weitere 5 WM-Punkte und rangiert in der Tabelle auf P19.

Ergebnis MXGP Mantova:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-7

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 7-3

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-5

6. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 6-4

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-6

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 9-8

9. Jordi Tixier (F), KTM, 15-9

10. Ben Watson (GB), Kawasaki, 16-11

11. Brent van Doninck (B), Yamaha, 14-13

12. Mitchell Evans (AUS), Honda, 13-15

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-17

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 8-28 (DNF)

15. Alessandro Lupino (I), Beta, 26-10

16. Henry Jacobi (D), Honda, 19-12

17. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 17-14

18. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 10-DNS

19. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 11-27 (DNF)

20. Tom Koch (D), KTM, 20-16

...

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

WM-Stand nach Runde 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 94

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 82, (-12)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 77, (-17)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 74, (-20)

5. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 57, (-37)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 57, (-37)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 48, (-46)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 48, (-46)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 43, (-51)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 41, (-53)

11. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 40, (-54)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 33, (-61)

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 32, (-62)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28, (-66)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 26, (-68)

16. Jordi Tixier (F), KTM, 23, (-71)

17. Mitchell Evans (AUS), Honda, 18, (-76)

18. Alvin Östlund (S), Yamaha, 13, (-81)

19. Tom Koch (D), KTM, 12, (-82)

20. Alessandro Lupino (I), Beta, 11, (-83)