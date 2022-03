Andrea Adamo (GASGAS/P2): «Der Tag meines Lebens»

Mit Andrea Adamo (GASGAS) stieg in Mantova ein neuer Star wie Phönix aus der Asche. Wer ist Andrea Adamo und was können wir künftig noch von dem italienischen Youngster erwarten, der es in Mantova aufs Podium schaffte.

Der italienische SM Action GASGAS-Pilot Andrea Adamo legt gerade einen kometenhaften Aufstieg hin. In Mantova führte er nach dem spektakulären Crash von Tom Vialle (KTM) den zweiten Lauf über weite Strecken an. Insgesamt 7 Runden leistete der erst 18-jährige Italiener Führungsarbeit, bevor der spätere Lauf- und Grand-Prix-Sieger Jago Geerts (Yamaha) Adamo von der Spitze verdrängen konnte. Erst in der letzten Runde wurde er noch von Simon Längenfelder (GASGAS) abgefangen, aber Rang 3 in Moto-2 war dennoch das beste Ergebnis in der Karriere des Italieners. Es reichte für den zweiten Rang auf dem Grand-Prix-Podium.

«Das war der beste Tag meines Lebens», freute sich Adamo. «Ich war Zweiter nach dem Start zum zweiten Lauf und übernahm die Führung, nachdem Vialle gestürzt war. Zum ersten mal in meinem Leben habe ich einen WM-Lauf angeführt und das gleich über 15 Minuten. Am Ende bin ich etwas müde geworden, aber das Ergebnis hat für das Podium gereicht.»

Andrea Adamo wurde 2017 EMX150 Champion und hatte danach mit langwierigen Verletzungen zu tun. 2020 startete er in der EMX250, verletzte sich nach dem ersten Rennen und fiel für den Rest der Saison aus. Letztes Jahr wechselte er in die MX2-WM und erreichte in seinem Rookie-Jahr Rang 14.

Der 18-Jährige hat seine Zukunft noch vor sich. Die Werksteams werden seine weitere Entwicklung jetzt sehr aufmerksam beobachten. In der WM-Tabelle verbesserte sich Adamo von P10 auf Rang 5.

Ergebnis MX2, Mantova:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), GASGAS, 4-3

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7-2

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-8

WM-Stand nach WM-Runde 2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 90

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 86, (-4)

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 74, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 64, (-26)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 60, (-30)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-35)