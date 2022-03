Van de Moosdijk fuhr mit Bruch in der Schulter

Wie sich erst später herausstellte, zog sich Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk bei seinem unverschuldeten Crash im Qualifikationsrennen von Mantova einen Bruch im Schulterbereich zu.

Der Zwischenfall in der Anfangsphase des MX2-Qualifikationsrennens in Mantova. Der völlig übermotivierte Tom Vialle (KTM) setzte einen Blockpass gegen Simon Längenfelder, rammte dessen Vorderrad, so dass der Deutsch zu Sturz kam. Zuvor war Vialle ähnlich aggressiv gegen van de Moosdijk vorgegangen. Van de Moosdijk, der sich direkt hinter Längenfelder befand, hatte keine Chance auszuweichen, überrollte ihn und stürzte ebenfalls. Seine Werks-Husqvarna blieb kopfüber am Streckenrand liegen.

Schon nach dem Zwischenfall war klar, dass beide Protagonisten angeschlagen waren. Längenfelder hielt sich den Lendenbereich, van de Moosdijk die Schulter. Beide Piloten fuhren aber unter Schmerzen weiter und klagten auch am Renntag über anhaltende Schmerzen.

Van de Moosdijk beendete den Sonntag in Mantova mit eine 5-15-Ergebnis auf Gesamtrang 10. Nach dem Grand-Prix hat sich der Niederländer genauer untersuchen lassen. Dabei wurde eine kleine Bruchstelle im Schulterbereich diagnostiziert

«Wir werden alles tun, um für Argentinien wieder fit zu sein», erklärte van de Moosdijk.