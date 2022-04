Tom Vialle (KTM) ist Grand-Prix-Sieger

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den Großen Preis von Portugal in Agueda. Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann den zweiten Lauf und verteidigte damit seine Tabellenführung.

Zweiter MX2-Lauf in Agueda (Portugal): Kevin Horgmo (Kawasaki) gewann den ersten Holeshot seiner Karriere und übernahm die frühe Führung im zweiten Lauf. 7 Runden lang konnte der Norweger die Spitzenposition verteidigen. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle startete auf Rang 3 und kämpfte sich an Isak Gifting vorbei an die Spitze. Doch im Schlepptau des Franzosen befand sich bereits WM-Leader Jago Geerts (Yamaha), der im ersten Lauf nach einem heftigen Crash Schadensbegrenzung betreiben. Geerts kämpfte sich nach der Hälfte des Rennens an Vialle vorbei und konnte in den folgenden Runden eine Lücke zwischen sich und Vialle herausfahren.

Jago Geerts gewann den zweiten Lauf mit einem deutlichen Vorsprung von 5,5 Sekunden vor Vialle und Kevin Horgmo. Mit einem 1-2-Ergebnis wurde Vialle Tagessieger vor Haarup und Geerts, der es durch den Lauffsieg in Moto-2 noch aufs Podium schaffte.

In der Tabelle verkürzte Vialle seinen Rückstand auf P2 zu WM-Leader Geerts um 10 Punkte. Mikkel Haarup rückte in der Tabelle auf P3 vor. Längenfelder fiel von P3 auf P4 zurück. Längenfelder haderte im zweiten Lauf mit seinem Start. Er begann das Rennen im Mittelfeld und beendete Moto 2 auf Rang 9.

Pech hatte auch Jeremy Sydow (KTM), der im den ersten Lauf auf P10 beendete. Der Deutsche stürzte schon in der ersten Runde und musste von der letzten Position aus eine Aufholjagd starten. Nach der Hälfte des Rennens hatte er P15 erreicht, bevor er in Runde 16 endgültig ausfiel und im zweiten Lauf ohne Punkte blieb.

Der 5. Lauf der Motocross-WM findet kommende Woche in Pietramurata (Italien) statt.

MX2-Ergebnis Grand Prix of Portugal

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-2

2. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 2-4

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 9-1

4. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-6

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 8-3

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 5-7

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-8

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 12-5

9. Conrad Mewse (GB), KTM, 4-14

10. Stephen Rubini (F), Honda, 6-13

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 13-9

12. Isak Gifting (S), KTM, 11-11

13. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-12

14. Petr Polak (CZ), Honda, 14-16

15. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 23-10

16. Jeremy Sydow (D), KTM, 10-22

...

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 174

2. Tom Vialle (F), KTM, 158, (-16)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 132, (-42)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 130, (-44)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 115, (-59)

6. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 113, (-61)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 111, (-63)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 106, (-68)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 92, (-82)

10. Conrad Mewse (GB), KTM, 90, (-84)

11. Isak Gifting (S), KTM, 87, (-87)

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 70, (-104)

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 62, (-112)

14. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-119)

…

27. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-167)