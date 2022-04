Jorge Prado (KTM) gewinnt Moto-1, Jacobi P14

Jorge Prado gewann in Agueda den ersten MXGP-Lauf

Der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado gewann in Agueda (Portugal) den ersten Lauf der MXGP-Klasse vor dem gut aufgelegten Brian Bogers (Husqvarna) und Tim Gajser (Honda). Jacobi gewann den Holeshot.

Der deutsche JM-Honda Pilot Henry Jacobi gewann den Holeshot zum ersten Rennen in Agueda, doch der Thüringer fiel bereits in der ersten Runde auf P12 zurück. Jacobi fiel am Ende bis auf P14 zurück.

An der Spitze entbrannte ein Zweikampf zwischen Jorge Prado (GASGAS) und Brian Bogers (Husqvarna). Prado ging noch in der ersten Runde in Führung, während sich Bogers zunächst gegen Polesetter Glenn Coldenhoff (Yamaha) durchsetzen musste.

Tim Gajser startete im Bereich der Top-6 und musste sich erst Schritt für Schritt nach vorn arbeiten. In der letzten Runde hatte der Slowene das Führungs-Duo erreicht und am Ende wurde es noch einmal eine ganz enge Kiste zwischen Jorge Prado, Brian Bogers und Tim Gajser.

Prado gewann den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von nur einer Sekunde. Die Top 3 trennten nur 2,5 Sekunden.

Maxime Renaux (Yamaha), der sich am Samstag den Fuß verdreht hatte, rangierte bis zum Ende des Rennens auf P7, doch der Franzose stürzte und fiel auf P11 zurück.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch erreichte auf P16 erneut die Punkteränge.

Ergebnis MXGP Lauf 1 Agueda:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Brian Bogers (NL), Husqvarna

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Pauls Jonass (LAT), Husqvarna

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Alberto Forato (I), GASGAS

11. Maxime Renaux (F), Yamaha

12. Ben Watson (GB), Kawasaki

13. Jordi Tixier (F), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Mitchell Evans (AUS), Honda

16. Tom Koch (D), KTM

17. Alvin Östlund (S), Yamaha

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

19. Nicholas Lapucci (I), Fantic

20. Hardi Roosiorg (EST), KTM

…

23. Ivo Monticelli (I), Honda

24. Benoit Paturel (F), Honda

25. (DNF) Brent van Doninck (B), Yamaha

...

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda