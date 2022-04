MX2 Qualifying Arco: Pech für WM-Leader Jago Geerts

Kay de Wolf setzt zum Überholvorgang an und setzt sich gegen Längenfelder durch

Der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Pietramurata (Italien) vor Kay de Wolf (Husqvarna) und Simon Längenfelder (GASGAS). Jeremy Sydow (KTM) erreichte P13.

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata: Die veränderte Streckenführung wurde von vielen Fahrern nicht positiv aufgenommen: Die Strecke bietet weniger Überholmöglichkeiten und ist im Wesentlichen 'one line'. Das bewahrheitete sich auch im MX2-Qualifikationsrennen: Die Piloten hatten große Schwierigkeiten, Überholmanöver auszuführen oder mussten hohe Risiken eingehen.

Den Start gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simin Längenfelder vor Thibault Benistant (Yamaha), der noch in der ersten Runde die Führung übernahm. Benistant, der erst letzte Woche nach seiner Knie-OP in die WM zurückgekehrt ist, fuhr an der Spitze sein eigenes Rennen und holte die erste Pole-Position seiner Karriere.

Dahinter kämpfte Längenfelder fast über das gesamte Rennen mit Kay de Wolf (Husqvarna) um den zweiten Platz. Am Ende setzte sich de Wolf durch.

WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) rangierte auf P7, kam in Runde 4 von der Strecke ab und betrieb danach nur noch Schadensbegrenzung. Er startet morgen nur auf P18 in die Wertungsläufe. Tom Vialle (KTM) kam auf P4 ins Ziel. Mattia Guadagnini (GASGAS) stürzte auf P7 liegend und fiel auf P10 zurück.

Jeremy Sydow (KTM) startete gut im Bereich der Top-10 und beendete das Rennen auf P13. Liam Everts (KTM) kam auf Rang 21 ins Ziel.

Auffallend stark wirkten einige Wildcardfahrer: Rick Elzinga hielt sich bis zur 9. Runde auf P3, bevor er von Vialle, Gifting, Horgmo und Haarup kassiert wurde. Maximilian Spies (KTM) qualifizierte sich auf P22, Paul Haberland (Honda) auf Rang 26 für die Wertungsläufe.

Ergebnis MX2 Qualifying Pietramurata (Italien):

1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Tom Vialle (F), KTM

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Isak Gifting (S), KTM

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Stephen Rubini (F), Honda

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

13. Jeremy Sydow (D), KTM

14. Andrea Adamo (I), GASGAS

15. Conrad Mewse (GB), KTM

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Jago Geerts (B), Yamaha

19. Tom Gyon (FRA), KTM

20. Petr Polak (CZ), Honda

21. Liam Everts (B), KTM

22. Maximilian Spies (D), KTM

…

26. Paul Haberland (D), Honda

…

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM