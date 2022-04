Offiziell: Jeremy Sydow ab sofort Husky-Werksfahrer 20.04.2022 - 20:56 Von Thoralf Abgarjan

© Husqvarna Jeremy Sydow startet als Husqvarna-Werksfahrer

Schon am kommenden Wochenende in Kegums wird Jeremy Sydow als offizieller Husqvarna-Werksfahrer in der MX2-WM antreten. Der Deutsche wurde als Ersatzfahrer für den verletzten Roan van de Moosdijk engagiert.