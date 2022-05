Liam Everts (KTM): Nächster Schritt in Maggiora?

Der belgische MX2-Motocrosser Liam Everts aus dem KTM-Team Diga Procross feiert beim Klassiker im norditalienischen Maggiora sein Verletzungs-Comeback.

Die Motocross-WM macht an diesem Wochenende Station auf der Piste von Maggiora, die im Jahr 1986 durch das legendäre Cross der Nationen berühmt geworden ist. Die Strecke ist mittlerweile im Besitz des Unternehmers Stefano Avandero, der das Areal mit Paolo Schneider vor einigen Jahren reaktiviert hat.

In Maggiora hofft Liam Everts auf den nächsten Schritt in seiner Karriere in der MX2-WM. Der 17-Jährige hatte gleich zu Beginn der Saison in Matterley Basin enormes Pech, verletzte sich und musste im Frühling eine lange Zwangspause einlegen.



Everts war in Großbritannien in eine heftige Kollision im Quali-Rennen am Samstag verwickelt. Dabei zog sich der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts und Enkel von Harry Everts (70) eine komplizierte Fraktur des linken Mittelfingers zu, die mit einer Operation behandelt werden musste.

In Arco kehrte Everts in die WM zurück, in Kegums holte «Liamski» mit Platz 9 im ersten Rennen sein bisher bestes Einzelergebnis. Dabei wetzte Everts von Position 17 nach der Startrunde nach vorne. Der nächste Schritt wären Ergebnisse in den Top-7 der hart umkämpften MX2-Klasse.



Liam Everts fährt 2022 in der deutschen Truppe von Diga Procross und ist mit einem KTM-Werksvertrag ausgestattet. Dort wurde er während seiner Pause von Jeremy Sydow ersetzt, der wegen seiner starken Leistungen mittlerweile bei Husqvarna zum Zug gekommen ist.