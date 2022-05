Jorge Prado (GASGAS): Kein Start in Maggiora!

GASGAS-MXGP-Motocrosser Jorge Prado muss wegen einer ausgerenkten Schulter aus dem Training auf den Grand Prix in Maggiora/Italien am Wochenende verzichten.

Die Pechserie der KTM/GASGAS-Fraktion in der Motocross-WM geht ungebremst weiter. Nach Weltmeister Jeffrey Herlings, der 2022 überhaupt nicht mehr eingreifen kann, muss nun auch der verbliebene MXGP-Hoffnungsträger der Pierer-Gruppe, Jorge Prado, zumindest auf den Grand Prix von Maggiora verzichten. Damit wird sich der Rückstand des Spaniers auf Leader Tim Gajser (Honda) von aktuell 66 Punkten weiter erhöhen.

Prado hat sich im Training nach dem Kegums-GP verletzt, die Nachwirkungen des Vorfalls machen den Antritt in Maggiora unmöglich: «Ich bin vergangene Woche gestürzt. Es war kein wilder, heftiger Abflug, aber ich habe mir dabei die Schulter ausgekugelt. Ein Schulterspezialist hat mir die Schulter so rasch es ging wieder eingerenkt, dafür bin ich dankbar. Ich arbeite jetzt sehr hart, um sicher zu gehen, dass ich so schnell wie möglich wieder fahren kann. Ich hoffe, dass ich in Riola Sardo wieder fahren kann, wenn alles gut geht. Das wäre schon ein großer Schritt für mich. Es ist schade, dass ich am kommenden Wochenende nicht fahren kann. Ich bin in der WM-Tabelle Zweiter und im Kampf um den Titel. Maggiora ist auch eine Piste, die ich mag.»

Wie geht es weiter? Die gesundheitliche Lage wird vor dem nächsten Grand Prix auf Sardinien erneut evaluiert. Sollte Prado auch dort nicht einsatzfähig sein, bleiben nur noch die Yamaha-Asse, die den fünften Titel des Slowenen Gajser verhindern können.