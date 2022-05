Jeffrey Herlings frustriert: Jetzt weder USA noch WM

Die Fußverletzung des amtierenden MXGP-Weltmeisters Jeffrey Herlings ist noch nicht genügend ausgeheilt, um an Wettkämpfen auf höchstem Level teilnehmen zu können. Herlings startet weder in den USA noch in der WM.

Die Nachricht kam nicht überraschend, denn bereits vor Tagen deutete sich an, dass sich der vor Saisonbeginn gebrochene Fuß von Jeffrey Herlings in keinem guten Zustand befindet. Soeben wurde von Herlings bestätigt, dass er weder zu den Ende Mai beginnenden US Nationals noch zur der WM 2022 antreten wird, die bereits 6 Läufe absolviert hat.

Am gestrigen Montag absolvierte Herlings erstmals seit seiner Verletzung wieder Runden auf der Motocrossstrecke. Heute fanden Beratungen am KTM-Firmenstammsitz in Mattighofen statt und die Entscheidung fiel eindeutig aus: Herlings braucht Zeit, um sich vollständig zu erholen. Er wird nicht an den US Nationals teilnehmen. «Ich wünschte, die Situation wäre anders und weniger frustrierend», kommentierte Herlings die Entscheidung.

«Ich habe mich von meiner Verletzung zwar erholt, aber der Zustand meines Fußes ist aufgrund einiger alter Probleme nicht in der Verfassung, um in diesem Sommer an Rennen auf höchstem Level zu denken. Es ist schade, nicht die Nummer 1 im MXGP zu fahren oder über die Chance nachzudenken, bei den die US Nationals anzutreten. Wir haben unsere Entscheidung jetzt getroffen. Nun ist es mein einziges Ziel, mich vollständig zu erholen und schmerzfrei zu werden. Mein Fokus wird auf der Vorbereitung für das Jahr 2023 liegen. Das könnte ein langer Weg werden, aber ich weiß, dass die Zeit auch schnell kommen wird. Ich bedanke mich bei allen Fans für die Unterstützung und natürlich auch bei Red Bull KTM. Das Team hat mir immer den Rücken freigehalten und ich bin wirklich dankbar, dass sie es weiterhin tun.»

«Ich hatte gestern einen wunderbaren Tag auf dem Motorrad. Dieser alte Mann hat immer noch die rohe Geschwindigkeit und das werde ich auch nächstes Jahr wieder zeigen. Irgendwann werde ich auch bei den US Nationals starten.»