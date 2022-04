Spektakulär: Helmkamera von Ruben Fernandez (Honda)

Der spanische Honda-Pilot Ruben Fernandez stand in Kegums zum ersten Mal in seiner Karriere auf einem MXGP-Grand-Prix-Podium. Nach P3 im ersten Lauf wurde er im 2. Lauf kurz vor der Ziellinie von Coldenhoff abgefangen.

Als Ruben Fernandez Ende der Saison 2021 als Ersatzfahrer für den verletzten Australier Mitchell Evans und als Unterstützung für Tim Gajser für das Honda-Werksteam engagiert wurde, sorgte sein MXGP-Debüt in Mantova bereits für Erstaunen: Platz 4 bei seinem ersten Rennen und P7 in Lauf 2 waren für den Spanier ein spektakulärer Einstand. Danach wurde Fernandez bereits als HRC-Werksfahrer für die Saison 2022 gehandelt. Doch es gab gültige Verträge mit dem Team 'Honda 114 Motorsport' von Ex-Weltmeisterin Livia Lancelot auf der einen Seite und zwischen dem erfolglosen Mitch Evans und HRC auf der anderen Seite. Also blieb 2022 alles beim Alten, mit dem einzigen Unterschied, dass Fernandez aus der MX2-WM in die MXGP aufstieg.

Schon heute ist klar, dass Fernandez neben WM-Leader Tim Gajser mit Abstand Hondas stärkster Trumpf in der MXGP-Premiumklasse ist. Die Saison 2022 begann für den 23-Jährigen nicht perfekt. Stürze warfen den risikofreudigen Spanier immer wieder zurück, aber mit den Rängen 13 (Matterley), 7 (Mantova), 7 (Argentinien) und 8. Plätzen in Portugal und Trentino erwies sich Fernandez in dieser Saison prompt als solider Top-10-Fahrer.

Nach 2 MXGP-Grands-Prix im letzten Jahr und 6 absolvierten WM-Läufen in diesem Jahr stand Ruben Fernandez am letzten Wochenende in Kegums erstmals in seiner Karriere mit den Plätzen 3 und 4 auf einem WM-Podium!

Im zweiten Lauf lieferte er sich ein packendes Duell mit Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, der ihn wenige Meter vor der Ziellinie abfing und vom 3. auf den 4. Platz verwies.

Diese Szene wurde von seiner Helmkamera mitgeschnitten. In dem sehenswerten Clip ist die Startszene des zweiten Laufs zu sehen und der Moment, als Brian Bogers den Spanier überholt und kurze Zeit später vor den Augen von Fernandez stürzt. Aus der Perspektive von Fernandez ist auch die Zieldurchfahrt dokumentiert, als Coldenhoff kurz vor der Zieldurchfahrt vorbeizieht.

Natürlich hat Fernandez die GoPro-Kamera weiterlaufen lassen, als er zum ersten Mal in seiner Karriere auf das MXGP-Grand-Prix-Podium stieg. In der WM-Tabelle rangiert Fernandez mit 123 Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz 6. HRC-Werksfahrer Mitchell Evans rangiert nur auf P13. Der nächste Honda-Pilot in der WM-Tabelle ist dann Henry Jacobi auf Rang 16.

Ergebnis Grand-Prix of Latvia:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-3

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-5

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)