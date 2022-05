Jeffrey Herlings: Operation an beiden Füßen notwendig

Nachdem nun Klarheit über den Gesundheitszustand von Jeffrey Herlings besteht, wird sich der amtierende MXGP-Weltmeister an beiden Füßen operieren lassen müssen. Herlings konzentriert sich auf das nächste Jahr.

Wie schon in den letzten Tagen durchsickerte , hat sich Jeffrey Herlings noch nicht ausreichend von seinem Bruch in der linken Ferse erholt. Eine neuerliche Verletzung könnte zusätzliche Rückschläge verursachen. Dieses Risiko war zu groß, deshalb zog das KTM-Werksteam jetzt die Reißleine. Herlings soll sich richtig auskurieren und 2023 auskuriert und mit frischen Kräften angreifen.

Herlings hat nicht nur Probleme mit seinem linken Fuß, sondern er hadert auch mit dem rechten Fußgelenk, das er sich 2019 ebenfalls vor Saisonbeginn brach. Bei einem Crash während der Besichtigungsrunde von Kegums hatte sich Herlings den rechten Fuß erneut gebrochen. Seitdem klagte er unter anderem über einen Mangel an Flexibilität. Außerdem wurde der Niederländer immer wieder von Schmerzen heimgesucht.

Der 27-Jährige wird sich nun an beiden Füßen operieren lassen. Im linken Fuß wird dabei eine Metallplatte entfernt. Aufgrund der Rehabilitationsphase wird er in diesem Jahr voraussichtlich keine WM-Läufe bestreiten. Er wird sich vollständig auf die Saison 2023 konzentrieren.

Herlings hat in seiner Karriere schon einige schwere Verletzungen zu beklagen. Wir werfen einen Blick auf die letzten Jahre und die Chronologie der Ereignisse.

2014: Aus nach Oberschenkelbruch

Jeffrey Herlings führt schon Mitte der Saison 2014 die MX2-Weltmeisterschaft überlegen an. Er kann in Loket, vier Runden vor dem Finale vorzeitig Weltmeister werden. Herlings plant bereits einen Einsatz in den USA, weil ihm in der WM inzwischen etwas langweilig wird. Nur 5 Pünktchen trennen ihn noch vom Titel. Niemand im Fahrerlager denkt auch nur ansatzweise daran, dass jemand anderes als er Weltmeister werden könnte. Aber beim Charity-Rennen 'Everts & Friends' passiert das Unfassbare: Bei dem Spaß-Rennen schwingt sich Herlings auf ein 80ccm-Moped, stürzt unglücklich und bricht sich dabei den Oberschenkel! Das gewaltige Polster von 145 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Jordi Tixier, der in diesem Jahr sogar sein Teamkollege ist, sollten am Ende nicht reichen, seinen dritten WM-Titel einzufahren. Jeffrey Herlings wird zur tragischen Figur der Saison 2014!

2015: Saisonaus nach Hüftluxation

Die Geschichte wiederholt sich ein Jahr später: Trotz seiner in Schweden zugezogenen, schweren Handverletzung tritt Jeffrey Herlings 2015 im tschechischen Loket an. Im Qualifikationsrennen stürzt er nach einem Sprung und wird am Boden von Jordi Tixier getroffen. Bereits an der Strecke wird klar, dass sich der Holländer schwerste Verletzungen zugezogen hat. Hüftluxation lautet die bittere Diagnose. Die Saison 2015 ist damit beendet, die Titelhoffnungen begraben. Ausgerechnet hier in Loket, sollte Jeffrey Herlings schon 2014 vorzeitig zum Champion gekürt werden.

2016: Trotz Schlüsselbeinbruchs Weltmeister

Herlings stürzt Anfang Juli 2016 bei einem Lauf zur holländischen Meisterschaft und bricht sich das Schlüsselbein, das er sich bereits 2015 im Talkessel gebrochen hatte. Die Geschichte droht sich zum dritten Mal zu wiederholen. Wird Herlings seinen sicher geglaubten Titelgewinn erneut durch eine Verletzung verpassen? Sein Vorsprung in der WM ist aber gewaltig. Nach dem letzten WM-Lauf in Mantova hat 'The Bullet' ein Polster von 169 Punkten. Seine Verfolger werden also mindestens 4 Grand-Prix-Rennen benötigen, um Herlings einzuholen. Herlings muss 3 Grand-Prix-Rennen pausieren und kann zum 4. Rennen in Assen zurückkommen. Er wird Weltmeister 2016!

2017: Handverletzung vor Saisonstart

'The Bullet' steigt als MX2-Champion in die MXGP auf, nachdem er sich jahrelang in der MX2in Ermangelung gleichwertiger Gegner eher gelangweilt zu haben schien und dennoch mindestens 2 WM-Titel verletzungsbedingt verpasste. Doch der Holländer kann seine erste Saison gar nicht beginnen, denn er erleidet schon im Training zum Saisonvorbereitungsrennen auf Sardinien eine schwere Bänderverletzung an der Hand, die ihm die halbe Saison kostet.

2018: Endlich ein gutes Jahr

Jeffrey Herlings bleibt endlich von schweren Verletzungen verschont und wird überlegen MXGP-Weltmeister.

2019: Bruch des rechten Fußgelenks vor Saisonstart

MXGP Titelverteidiger Jeffrey Herlings erleidet noch vor dem Saisonstart einen komplizierten Bruch im rechten Fußgelenk. Die Saison ist damit gelaufen, bevor sie überhaupt beginnt! Nach seiner Rückkehr zur Saisonmitte wird er sich am selben Fuß erneut verletzen, als er in Kegums in der Besichtigungsrunde stürzt. Arminas Jasikonis hat keine Chance und überrollt den verletzten Fuß, der erneut bricht. Herlings beißt auf die Zähne, startet trotz seiner Schmerzen und gewinnt mit gebrochenem Fußgelenk den ersten Lauf. Die Ärzte trauen danach ihren Augen nicht und erklären den Niederländer umgehend für unfit. Er fällt für die nächsten 6 Grand-Prix-Rennen aus.

2020: Verletzung der Halswirbelsäule



Der Crash von Faenza wird Herlings den WM-Titel 2020 kosten. Welch ein Pech, mag man denken. Aber Herlings hatte in Wirklichkeit Glück im Unglück, denn er hätte für den Rest seines Lebens im Rollstuhl enden können. Verletzungen des Spinalkanals im Halswirbelbereich zählen zu den schlimmsten Verletzungen, die ein Mensch erleiden kann. Bewegungseinschränkungen im Rollstuhl zählen hier noch zu den kleineren Problemen. Es geht in diesen Fällen um elementare Fähigkeiten, wie zum Beispiel das selbständige Atmen und Schlucken. Von solchen Schreckensszenarien ist Herlings Gott sei Dank verschont geblieben. Das ist sein Glück. Er hat einen WM-Titel verloren, aber das war eben nur ein Titel. Er wird auch nach Faenza 2 laufen und sich normal bewegen können. Das ist es, was jetzt und in Zukunft zählt. Das Desaster von Faenza ist zudem schon der zweite Rückschlag dieses Jahres. In der Corona-Pause war er im Training gestürzt und hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen.

2021: Mit Glück keine Verletzungen, trotzdem Champion



Bei seinem Heimrennen in Oss springt der Startmechanismus der Vordergabel nicht heraus, so dass er beim ersten Sprung nicht richtig abspringen kann. Ivo Monticelli kracht ihm in den Rücken und zerschmettert ihm das Schulterblatt. Herlings gewinnt das Rennen trotzdem, kann aber im zweiten Lauf nicht erneut antreten. 'The Bullet' muss den nächsten Grand-Prix in Loket aussitzen. Beim 11. Lauf im Talkessel kollidiert er auf der Ziellinie während des Sprungs mit seinem damaligen Teamkollegen Jorge Prado, der von links nach rechts wechselt. Beide Fahrer stürzen heftig. Wie durch ein Wunder bleibt Herlings unverletzt und Prado wird ins Krankenhaus abtransportiert. Im zweiten Lauf von Arco-3 stürzt Herlings in der Anfangsphase per Highsider und fällt ins Mittelfeld zurück. Bei seiner Aufholjagd springt er in Runde 12 am Zielsprung viel zu weit, landet im Flachen und fliegt brutal ab. Wie durch ein Wunder bleibt er weitgehend unverletzt. Am Saisonende wird Herlings trotzdem Weltmeister.

2022: Fersenbruch beim Fotoshooting in Spanien



Am 30. Januar startet Herlings zur Saisonvorbereitung zu einem Lauf der spanischen Motocrossmeisterschaften in Toledo und gewinnt beide Läufe überlegen. Am nächsten Tag ist gemeinsam mit MX2-Werksfahrer Tom Vialle ein Fotoshooting auf der Strecke in Red Sand geplant. Herlings landet nach einem Sprung auf einem Stein, stürzt und bricht sich dabei die linke Ferse, die im Krankenhaus operativ mit einer Metallplatte fixiert werden muss. Herlings verpasst nicht nur den Saisonstart in Matterley Basin, sondern die gesamte Saison 2022.